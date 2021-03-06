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Названо лучшее природное средство для снижения артериального давления

06.03.2021 09:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Названо лучшее природное средство для снижения артериального давления

  • 6.03.2021, 9:09
Названо лучшее природное средство для снижения артериального давления

У него практически нет побочных эффектов.

Чеснок является естественным средством для лечения гипертонии. По словам специалистов, он так же эффективен, как и стандартные препараты для снижения артериального давления.

При этом у него практически нет побочных эффектов, пишет u-news.com.ua.

Согласно одному исследованию, добавки с чесноком могут снижать систолическое и диастолическое артериальное давление (верхнее и нижнее значения показаний) на 6,7 и 4,8 мм рт. ст. соответственно. В ходе эксперимента участникам давали 188-2 400 миллиграммов чесночного порошка или экстракта.

Есть также несколько общих диетических принципов, которые могут помочь контролировать артериальное давление. Один из самых важных – сокращение потребление соли. Также стабилизировать давление помогают регулярные физические упражнения.

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