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Названо лучшее природное средство для снижения артериального давления
Источник материала: Хартия'97
Названо лучшее природное средство для снижения артериального давления
У него практически нет побочных эффектов.
Чеснок является естественным средством для лечения гипертонии. По словам специалистов, он так же эффективен, как и стандартные препараты для снижения артериального давления.
При этом у него практически нет побочных эффектов, пишет
Согласно одному исследованию, добавки с чесноком могут снижать систолическое и диастолическое артериальное давление (верхнее и нижнее значения показаний) на 6,7 и 4,8 мм рт. ст. соответственно. В ходе эксперимента участникам давали 188-2 400 миллиграммов чесночного порошка или экстракта.
Есть также несколько общих диетических принципов, которые могут помочь контролировать артериальное давление. Один из самых важных – сокращение потребление соли. Также стабилизировать давление помогают регулярные физические упражнения.
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У него практически нет побочных эффектов.
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