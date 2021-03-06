Источник материала: Хартия'97

«Складываться ощущение, что на тебе хотят нажиться» 6.03.2021, 8:56

Искренние рассказы белорусок за рулем.

Начало весны в массовом сознании белорусов прочно ассоциируется с классическими стереотипами: поздравлениями, цветами и подарками. Хотя, если вернуться к историческим корням, праздник появился в качестве напоминания о важности борьбы женщин за равные права и возможности самореализации. При этом девушки по-прежнему эмоциональны, изменчивы, стремятся оставаться неотразимыми в любой ситуации и при любых обстоятельствах, им важен внешний вид — одежда и аксессуары, которые подчеркивают их стиль и личность. 8 Марта — праздник, который дает возможность мужчинам показать, как они любят женщин. В этот день и подарки должны быть «женскими», например, уместны ювелирные украшения и цветы.

Как девушки чувствуют себя за рулем, обслуживают личное авто, справляются со стрессом на дороге, а также как воспринимают Международный женский день? Сайт av.by решил узнать обо всем этом у трех белорусских автомобилисток.

«В потоке сразу ясно, кто ведет себя неуверенно»

Сперва мы встречаемся с Викторией Денисовой, менеджером крупной автосети и автоблогером.

Девушка рассказывает, что всегда была уверена в том, что будет пользоваться личным авто.





— Точно знаю, что представляла себя в детстве за рулем автомобиля, и в 19 лет, когда появилась возможность, пошла сдавать на права. Машину купила чуть позже, мотивацией к этому стало рабочее место за 30 километров от дома. Авто было необходимо, муж устал меня возить, поэтому в семье появилось сразу две машины.

У нас было много автомобилей, наверное, штук семь. Мы любим пробовать и испытывать разные машины: был передний и задний привод, различные типы кузовов, марки, модели. Это, безусловно, дает мне понимание того, как определенный автомобиль ведет себя в разные поры года, поэтому считаю свой опыт достаточным. В день проезжаю больше 50 километров по городу и МКАД. На длинные дистанции езжу редко: предпочитаю отдавать эту обязанность мужу, мне же спокойнее сидеть на пассажирском сиденье.

Сейчас Виктория ездит на белом Mercedes-Benz C 250 Coupe c турбодвигателем — по ее словам, достаточно динамичном и красивом авто. Несмотря на эффектный экстерьер машины, с расхожим предубеждением из разряда «опять женщина за рулем» она сталкивается редко.





— В потоке сразу ясно, кто ведет себя неуверенно, совершает неоправданные действия. От пола здесь ничего не зависит. Иногда встречаю таких водителей — и мужчин, и женщин, пол здесь не играет никакой роли, скорее имеет значение опыт вождения. А если из общего — да, некоторый стереотип есть, мол, женщины водят хуже. Но это до первого примера, пока мы не сядем за руль и не станет понятно, что автомобилистки дисциплинированны.

Пять лет назад с девушкой приключилась неприятная история: ей выписали штраф за превышение скорости… на 8 Марта.

— Ситуация следующая: в 2015 году до двухлетнего стажа, после которого разрешается ездить со скоростью более 70 км/ч, мне оставалось три месяца. Утром 8 марта я спешила на работу. На МКАД (на трассе Р-1 Минск — Дзержинск) меня остановили, сделав до сих пор единственную запись в водительском талоне о превышении скорости на 30 километров. Общий скоростной режим трассы до 120 км/ч я не нарушала, но свой личный, с ограничением, превысила. И, несмотря на уговоры, инспектор выписал солидный штраф. В общем, наказали по полной. Это было обидно. Впрочем, когда спустя несколько лет гаишники еще раз остановили меня на МКАД и увидели эту запись, то отпустили просто так. Сработала карма, и тогда они признали, что в первый раз действовали слишком жестко.

К Международному женскому дню Виктория относится положительно и любит подарки: ювелирные украшения, походы в СПА и цветы.

— Каждый день прекрасен. Если сегодня произошло что-то особенное, почему бы и не отметить. Это очередной повод напомнить женской половине населения о том, что девушки прекрасны и без них мир был бы скучен. Не вижу в празднике ничего плохого, это шанс разнообразить жизнь и будни, сделать что-то приятное друг другу.

«Чаще всего обслуживаюсь в обычных гаражах»

По словам национального директора международного конкурса Ms. Top Of The World Евгении Тюленевой, ее стаж вождения составляет 17 лет.

— За правами пошла сразу же, как только исполнилось 18 лет. Мотиватором для этого стала моя подруга Анна. Когда я была младше, помню, что она приезжала на собственной машине. И в тот момент я решила для себя, что тоже так хочу. Когда повзрослела и получила права, пришла с ними к отцу. Он отказался дать мне свой автомобиль, мол, еще рановато. Я поняла, что придется потрудиться над утверждением собственной независимости, — смеется девушка.





Сейчас наша героиня водит красную Audi A5 S Line 2010 года выпуска.

— Мужчины на машину и мой агрессивный стиль вождения реагируют спокойно. Как оказалось, красный цвет — самый безопасный на дороге, потому что автомобиль видно издалека. Учитывая, что когда-то машина была дорогой, мне это очень помогало. В потоке часто пропускали, чтобы потом не разбираться, кто прав, а кто нет. И если раньше меня обижало отношение «ааа, девушка за рулем» (хотелось доказать, что я нормально вожу), то со временем я научилась этим преимуществом пользоваться.

Евгения говорит, что обслуживание личного авто дается не так просто: мастера так и норовят обмануть. Не спасает даже статус официального дилера.

— Чек растет в геометрической прогрессии, и начинает складываться ощущение, что на тебе хотят нажиться, потому что ты не так хорошо разбираешься в технической части. Поэтому, когда возникают проблемы, я обращаюсь за помощью, чтобы лишний раз проверили, что с машиной все в порядке. Когда она была новая, с оформленным каско, я ее обслуживала в официальном центре Audi — и получила крайне негативный опыт. Там развернулась целая детективная история. Я любительница словить задним бампером клумбу или высокий бордюр, поэтому каждый год его приходится подкрашивать. А их работник меня шантажировал: дескать, выполнит работу плохо, если ему не доплатят.

Стресса на дорогах у девушки хватает: однажды в нее на перекрестке въехал груженый хлебовоз.





— Это случилось зимой. Я стояла на перекрестке, а грузовик ехал на красный. Мужчина-водитель отвлекся на магнитолу — и врезался в меня, вытолкнув из первой полосы (их всего было четыре) на встречку. Там, по счастью, не оказалось встречных автомобилей, а так бы меня еще раз подбили. Это закончилось бы очень плохо. Кстати, сама я не пострадала, а вот машине досталось со всех сторон — ее развернуло и побило. Вся жизнь успела пролететь перед глазами.

Что касается 8 Марта, то девушка считает, что это повод поздравить маму и бабушку.

— Хоть это женский праздник, но мы, как и мужчины, обязаны идти и поздравлять других женщин. И, конечно, надо помнить про самых близких: маму и бабушку. Люблю ли я получать подарки? Мне больше нравятся совершенные поступки и потраченное на меня время — допустим, проведенный вместе вечер. Это более ценно. Но я, будучи женщиной, люблю разные украшения. Конечно, вариант подарить мне сережки всегда будет беспроигрышным.

«Это было ралли по бездорожью»

Последняя героиня — главный редактор нескольких независимых СМИ и медиаэксперт Янина Мельникова — любит путешествовать вместе с семьей. В этом увлечении ей активно помогает Honda Jazz.

— Я езжу уже девять лет: с момента, когда впервые получила свои права. Почему села за руль, честно говоря, не могу даже сказать. Все мои родные были на 100% уверены, что машина — это не для меня, что я не тот человек, который будет водить. И подшучивали, когда пошла в автошколу, мол, тебе даже лень ездить в общественном транспорте.





Янина приверженка японских машин, все остальное ей кажется грубоватым.

— Сперва у нас была Toyota Yaris, потом совсем недолго — Opel Meriva, которая успела сломаться в Литве, и в 2016 году мы сами пригнали из Санкт-Петербурга Honda Jazz 2008 года. За это время намотали на ней уже 100 000 километров, несколько раз ездили в Одессу и Железный порт. Это очень компактная машина. Она хороша для города, но в то же время на ней легко можно отправиться на природу.

Героиня признается, что за техническим обслуживанием автомобиля она следит вместе с мужем.

— Мы как минимум раз в полгода меняем все расходники. Если собираемся в путешествие, я обязательно свожу машину на СТО, чтобы пройти полную проверку и заменить все необходимое. Есть какие-то тонкие вещи, которые супруг знает лучше меня. Я придерживаюсь мысли, что если ты чего-то не умеешь делать, то лучше довериться коммерческим специалистам.

В стрессовые ситуации на дороге наша собеседница периодически попадает. И, как она сама признается, по собственной глупости.

— Однажды в снежную зиму на улице был туман. Мне наперерез выскочило стадо косуль, а по встречке ехала фура. Сама дорога была с двумя полосами. Есть только надежда, что кто-то наверху тебя сохранит, потому что вариантов немного: можно съехать на обочину и перевернуться, поскольку машина легкая, попасть под фуру или столкнуться с косулями. Чудом разминулись с этими животными.

С высказываниями относительно женщин-водителей Янина сталкивается постоянно.

— История о том, что женщина за рулем — это обезьяна с гранатой, думаю, уже расхожая фраза. Скажу так: если впереди тебя кто-то ошибается, медленно едет, то в 90% случаев за рулем окажется девушка. Стиль вождения у каждого свой, и он может отличаться. Но я уверена, что женщины в большинстве своем не такие резкие водители. Они более аккуратные и внимательные — и это очень радует.





К 8 Марта Янина относится спокойно и рассудительно.

— Я не против Международного женского дня как такового, в том числе и потому, что он дал нам возможность водить машину самостоятельно. Это хороший повод поговорить про женское, про равноправие, про устройство жизни в мире и в Беларуси. Подарков я не жду, но всегда рада цветам. Для меня получить те же тюльпаны или цветок в горшке — это нормальная ситуация.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .