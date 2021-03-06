Источник материала: Хартия'97

Финансовая удавка на шее Путина 1 6.03.2021, 8:47

К чему приведут санкции США против России.

Недавно принятые американские санкции за отравление и незаконное уголовное преследование Алексея Навального оказались не вялыми и символическими, а очень серьезными. Агентство Bloomberg сообщило, что это всего лишь прелюдия перед намного более важными и жесткими наказаниями, пишет в статье для «Нового времени» политический обозреватель Иван Яковина.

После этой информации курс рубля сразу обвалился, достигнув 75 рублей за доллар. На фондовом и финансовом рынках появились первые признаки надвигающейся паники.

Эти санкции введены во исполнение закона О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете их военного использования от 1991 года. Этот закон предполагает, что в случае использование какой-либо страной химического или биологического оружия, Америка тут же вводит санкции. Они выбирали из следующего: запрет на продажу американского оружия и компонентов его производства, запрет на финансирование ВПК страны, запрет на оказание стране американской помощи (кроме гуманитарной), запрет на кредитование этой страны со стороны госорганов США, а также запрет на экспорт и реэкспорт через третьи страны продукции двойного назначения. Американцы выбрали последнее, что само по себе оказалось довольно болезненным ударом по России, потому что российская оборонная, военная, космическая и авиационная промышленность очень сильно зависят от поставок оборудования.

Так что из-за санкций военная и авиационная промышленность России тоже оказалась в тяжелой ситуации, но это всего лишь предупреждение. Через три месяца в соответствии с тем же Законом о химическом оружии 1991 года американцы будут вынуждены ввести более серьезные санкции, если Россия не покается за свои действия — не признается в использовании химического оружия, не выплатит компенсацию Алексею Навальному, не проведет расследование использования этого химического оружия, не накажет всех виновных и не гарантирует неприменение этого оружие в будущем. Естественно, она не может и не будет этого делать, ведь для этого понадобится отдать под суд весь Совет безопасности России, включая и Владимира Путина.

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