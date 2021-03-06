﻿ Латушко о сегодняшнем Купаловском театре: нового состава нет, есть пародия на актерскую труппу. 21.by
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Латушко о сегодняшнем Купаловском театре: нового состава нет, есть пародия на актерскую труппу

06.03.2021 09:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бывший министр культуры, бывший директор Купаловского Павел Латушко считает, что молодые актеры, которые сегодня задействованы на сцене главного драматического театра страны, «предают коллег по творчеству».

Латушко о сегодняшнем Купаловском театре: нового состава нет, есть пародия на актерскую труппу

По его словам, сегодня не существует никакого нового состава, а «есть пародия на актерскую труппу».

«Это моральный выбор молодых артистов, — считает Латушко. — Они только вступают в карьеру и выходят на самую важную сцену для национальной культуры Беларуси. Как они будут чувствовать себя всю оставшуюся жизнь в творчестве, когда они своими действиями, фактически, предадут коллег по творчеству?»

 
 
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Бывший министр культуры, бывший директор Купаловского Павел Латушко считает, что молодые актеры, которые сегодня задействованы на сцене главного драматического...
 
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