6 марта исполкомы проводят прямые телефонные линии

Источник материала: ОНТ

Помочь людям решить насущные проблемы готовы в исполкомах. Сегодня в Беларуси вновь пройдут прямые телефонные линии.

Звонки принимают с 9 утра до полудня. Весной люди часто обращаются с проблемами систем водоснабжения и дорог. Все вопросы берут на контроль. Разобраться обещают в течение месяца, но, как правило, помочь удаётся быстрее.





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