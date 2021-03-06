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6 марта исполкомы проводят прямые телефонные линии
Источник материала: ОНТ
Помочь людям решить насущные проблемы готовы в исполкомах. Сегодня в Беларуси вновь пройдут прямые телефонные линии.
Звонки принимают с 9 утра до полудня. Весной люди часто обращаются с проблемами систем водоснабжения и дорог. Все вопросы берут на контроль. Разобраться обещают в течение месяца, но, как правило, помочь удаётся быстрее.
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Помочь людям решить насущные проблемы готовы в исполкомах. Сегодня в Беларуси вновь пройдут прямые телефонные линии. Звонки принимают с 9 утра до полудня. Весной...
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