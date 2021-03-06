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6 марта белорусам досрочно выплатят пенсии и пособия

06.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

6 марта белорусам досрочно выплатят пенсии и пособия

Сегодня можно досрочно получить пенсии и пособия перед 8 Марта. В преддверии праздника выплаты сделают во всех почтовых отделениях страны.  

Международный женский день – общереспубликанский выходной. Поэтому в понедельник будут работать только дежурные отделения связи. К слову, перед праздником «Белпочта» даёт возможность бесплатно поздравить любимых – отправить открытку к 8 Марта.

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Сегодня можно досрочно получить пенсии и пособия перед 8 Марта. В преддверии праздника выплаты сделают во всех почтовых отделениях страны.   Международный женский...
 
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