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Министерство экономики: в Беларуси внедрят новые механизмы для улучшения инвестиционного климата

06.03.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Министерство экономики: в Беларуси внедрят новые механизмы для улучшения инвестиционного климата

Новые механизмы для улучшения инвестиционного климата внедрят в Беларуси, сообщили в Министерстве экономики.

Фактически готовы изменения в закон об инвестициях. Это позволит предоставить дополнительные гарантии инвесторам. И, в частности, коснётся госзаказа – обеспечит сбыт части продукции, произведённой по инвестпроекту. Изменения коснутся и снижения финансовой нагрузки, в том числе по налогам на прибыль и недвижимость.

Ещё одно предложение - сохранение условий налогообложения в течение пяти лет – как минимум, не хуже, чем у соседей, подчеркнули в Минэкономики. Механизмы должны заработать уже до конца года.

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Новые механизмы для улучшения инвестиционного климата внедрят в Беларуси, сообщили в Министерстве экономики. Фактически готовы изменения в закон об инвестициях....
 
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