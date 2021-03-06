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Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении членов инициативы ByPOL

06.03.2021 09:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении выехавших за пределы страны и «позиционирующих себя представителями некой инициативы BYPOL бывших» прокурорского работника Олега Талерчика, следователя Игоря Лобана, а также иных лиц.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь и направлено для организации расследования в Следственный комитет.

«Указанные граждане на Интернет-ресурсе в ходе видеоконференции для нагнетания противостояния в обществе своими утверждениями побуждали слушателей к вражде и розни по признаку социальной принадлежности», говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении выехавших за пределы страны и «позиционирующих себя представителями некой инициативы BYPOL...
 
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