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Не менее 26 человек задержаны на студенческой конференции в Минске

06.03.2021 09:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Более 20 человек были задержаны на учредительной конференции Лиги студенческих объединений в пятницу, 5 марта, в Минске в бизнес-клубе "Имагуру".

Задержания проводили неизвестные в масках, явившиеся на мероприятие. В списках задержанных правозащитного центра «Весна» опубликованы фамилии 26 человек.

В их числе - члены основного состава Координационного совета (КС) для передачи власти Андрей Егоров и Виталий Рымашевский. Представители сформированного оппозицией КС позднее уточнили, что Егорова и Рымашевского доставлили в отделение милиции, но через некоторое время отпустили.

По данным Telegram-канала "Списки задержанных", большинство остальных тоже были отпущены. В его списках значатся 32 фамилии.

 
Теги: Минск
 
 
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Более 20 человек были задержаны на учредительной конференции Лиги студенческих объединений в пятницу, 5 марта, в Минске в бизнес-клубе "Имагуру".
 
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