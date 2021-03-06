Экспортное агентство должно заработать в Беларуси уже в этом году

цитирует госагентство БелТА. "На основе предложений Минэкономики развернута работа по созданию экспортного агентства. Это полноценное "одно окно" по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров. В этом году агентство обязательно должно заработать в полную силу. Мы окажем всю необходимую методологическую помощь", - сказал Чеботарь. Егогосагентство БелТА.





Недавно был принят указ №39, который предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции. В частности, отменена минимальная сумма предоставления экспортных кредитов, расширен список банков и страховых организаций, работающих с экспортерами.







