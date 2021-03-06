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Экспортное агентство должно заработать в Беларуси уже в этом году

06.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси в этом году появится экспортное агентство, сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время заседания коллегии ведомства в пятницу.

"На основе предложений Минэкономики развернута работа по созданию экспортного агентства. Это полноценное "одно окно" по вопросам финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров. В этом году агентство обязательно должно заработать в полную силу. Мы окажем всю необходимую методологическую помощь", - сказал Чеботарь. Его цитирует госагентство БелТА.

Недавно был принят указ №39, который предусматривает повышение привлекательности и доступности механизма поддержки экспорта белорусской продукции. В частности, отменена минимальная сумма предоставления экспортных кредитов, расширен список банков и страховых организаций, работающих с экспортерами.
 
 
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В Беларуси в этом году появится экспортное агентство, сообщил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь во время заседания коллегии ведомства в...
 
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