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Сначала наградили, а потом уволили. "Учительницу года" уволили из минской школы после задержания

06.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Учительницу года 2019" Наталью Лукашевич уволили из минской школы №130 после задержания. Возмущённые этим родители учеников составили петицию за восстановление ее на работе.


Наталья Лукашевич с учениками / sch130.minsk.edu.by

"Учительницу года 2019" Наталью Лукашевич уволили из минской школы №130 после задержания. Возмущённые этим родители учеников составили петицию за восстановление ее на работе.

Женщину задержали 22 февраля. 24 февраля суд признал ее виновной в участии в несанкционированной акции (тогда еще ст. 23.34 КоАП) и оштрафовал на 870 рублей (30 базовых величин).

Администрация школы уволила учительницу за прогул, пишет euroradio.fm

Родители учеников обращают внимание на то, что прогул был не по вине Лукашевич: "В первую очередь хотим обратить внимание на ту ситуацию, что Наталья Николаевна не согласна с решением суда и подала жалобу, которая ещё не была рассмотрена. В судебном заседании имелись противоречия между показаниями свидетелей со стороны обвинения и данными камер видеонаблюдения. Согласно видео очевидно, что Наталья Николаевна не принимала участие в массовом мероприятии, а была случайной прохожей. Увольнение за прогул в данных обстоятельствах мы считаем несправедливым. Она не вышла на работу не по собственной воле, а поскольку была задержана до суда".

Наталья Лукашевич — учитель истории и обществоведения.
 
 
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"Учительницу года 2019" Наталью Лукашевич уволили из минской школы №130 после задержания. Возмущённые этим родители учеников составили петицию за восстановление ее...
 
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