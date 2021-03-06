Надежда Остапчук: «Спортсменом можешь ты не быть, но Человеком быть обязан!». Спортсменка продаёт золотую медаль

Наша знаменитая спортсменка таким образом хочет поддержать белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции.





Средства от продажи будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.

написала в Facebook. Об этом онав Facebook.





"Убийства, пытки и избиения стали нормой, а страна погрузилась в период беззакония и правового дефолта.

В числе пострадавших оказались и наши спортсмены. За то, что ребята не смогли остаться в стороне, репрессивная машина шантажировала лишением зарплат и стипендий, угрожала потерей работы. Наших самых смелых и сильных духом атлетов начали «выдавливать» из спорта путем увольнений и исключений из команд, лишив их средств к существованию и полноценной подготовки к соревнованиям".

Напомним, Надежда Остапчук после президентских выборов 2020 года публично высказывала свою позицию, критиковала власть.













Остапчук в Мадриде в 2005-м / facebook.com/nadzeya.ostapchuk



