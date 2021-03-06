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Надежда Остапчук: «Спортсменом можешь ты не быть, но Человеком быть обязан!». Спортсменка продаёт золотую медаль

06.03.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

 Известная в прошлом толкательница ядра Надежда Остапчук продаёт на аукционе золотую медаль чемпионата Европы 2005 года в Мадриде.

Наша знаменитая спортсменка таким образом хочет поддержать белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции. 

Средства от продажи будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.
Об этом она написала в Facebook. 

"Убийства, пытки и избиения стали нормой, а страна погрузилась в период беззакония и правового дефолта. 
В числе пострадавших оказались и наши спортсмены. За то, что ребята не смогли остаться в стороне, репрессивная машина шантажировала лишением зарплат и стипендий, угрожала потерей работы. Наших самых смелых и сильных духом атлетов  начали «выдавливать» из спорта путем увольнений и исключений из команд, лишив их средств к существованию и полноценной подготовки к соревнованиям".
Напомним, Надежда Остапчук после президентских выборов 2020 года  публично высказывала свою позицию, критиковала власть.  



Остапчук в Мадриде в 2005-м / facebook.com/nadzeya.ostapchuk
 
 
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 Известная в прошлом толкательница ядра Надежда Остапчук продаёт на аукционе золотую медаль чемпионата Европы 2005 года в Мадриде.
 
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