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Надежда Остапчук: «Спортсменом можешь ты не быть, но Человеком быть обязан!». Спортсменка продаёт золотую медаль
Источник материала: Партизан
Известная в прошлом толкательница ядра Надежда Остапчук
Наша знаменитая спортсменка таким образом хочет поддержать белорусских спортсменов, пострадавших за выражение своей гражданской позиции.
Средства от продажи будут перечислены в Фонд спортивной солидарности.
Об этом она
"Убийства, пытки и избиения стали нормой, а страна погрузилась в период беззакония и правового дефолта.
В числе пострадавших оказались и наши спортсмены. За то, что ребята не смогли остаться в стороне, репрессивная машина шантажировала лишением зарплат и стипендий, угрожала потерей работы. Наших самых смелых и сильных духом атлетов начали «выдавливать» из спорта путем увольнений и исключений из команд, лишив их средств к существованию и полноценной подготовки к соревнованиям".
Напомним, Надежда Остапчук после президентских выборов 2020 года публично высказывала свою позицию, критиковала власть.
Остапчук в Мадриде в 2005-м / facebook.com/nadzeya.ostapchuk
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Надежда Остапчук: «Спортсменом можешь ты не быть, но Человеком быть обязан!». Спортсменка продаёт золотую медаль
Известная в прошлом толкательница ядра Надежда Остапчук продаёт на аукционе золотую медаль чемпионата Европы 2005 года в Мадриде.
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