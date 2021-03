5 самых красивых и страстных пар в истории кино. Что с ними стало?

Источник материала: Tut.by

Нередко зрителям так западает в душу та или иная кинопара, что фантазии о том, что они могут быть вместе в реальности, буквально воплощаются в жизнь. Так произошло с некоторыми героями сегодняшней подборки. Вспоминаем самые красивые кинопары и смотрим, как они выглядят сейчас.

Барнаба Чиккини и принцесса Кристина

(«Безумно влюбленный», 1981)





Во время съемок этой картины страсти на площадке кипели нешуточные. Адриано Челентано играл дерзкого дамского угодника, который неожиданно встречает принцессу небольшого княжества. Сыграть любовь у Челентано и исполнительницы главной женской роли Орнеллы Мути получилось так правдоподобно, потому что между актерами во время съемок вспыхнула настоящая страсть. Орнелла даже ушла от мужа, чтобы быть рядом с Челентано, а вот он остался с женой Клаудией.

Вивиан и Эдвард

(«Красотка», 1990)





Не влюбиться в невероятно длинноногую, кудрявую, улыбчивую и обаятельную Джулию Робертс было просто невозможно. И несмотря на то, что она играла секс-работницу, в результате получилась настоящая волшебная сказка о Золушке и принце. Принц в исполнении Ричарда Гира тоже был более чем достойным. В реальности актеры никогда не были парой, но до сих пор близко дружат.

Джек и Роза

(«Титаник», 1997)





Near, far, wherever you are… Саундтрек из «Титаника» стал бессмертным хитом, а отношения простого парня, влюбившегося в девушку из высшего общества и пожертвовавшего ради любви жизнью — еще одной культовой сказкой для взрослых. Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет также никогда не были парой, но до сих пор остаются близкими друзьями и очень важными друг для друга людьми, о чем не устают повторять даже на больших церемониях.

Керри Брэдшоу и мистер Биг

(«Секс в большом городе», 1998−2004)





Непростые отношения между журналисткой и модницей Керри и сильным мужчиной с Уолл-стрит, которого ужасно обаятельно сыграл Крис Нот, не критиковал только ленивый. Поклонники сериала делятся на два лагеря: те, кто считает, что это была настоящая любовь, и те, кто считает их отношения созависимыми, незрелыми и каким только не… Одно можно сказать точно: пара получилась настолько яркой, что после новости о продолжении культового сериала, в котором может не быть мистера Бига, поклонники атаковали его соцсети с призывами вернуться. Продолжат ли экранные Керри и Биг отношения, пока точно не известно, однако Крис Нот намекает, что все возможно. Кстати, в реальной жизни у Криса был роман совсем не с исполнительницей главной роли «Секса в большом городе», а с Кристин Дэвис, которая сыграла Шарлотту.

Джон и Джейн

(«Мистер и миссис Смит», 2005)





Историю семейной пары суперагентов, каждый из которых тщательно скрывает от партнера свое реальное занятие, Анджелина Джоли и Бред Питт сыграли так горячо, что после съемок уже не расставались вплоть до 2016 года, когда как гром среди ясного неба прогремела новость об их разводе. Но и экранная, и реальная пара так полюбилась поклонникам, что в прессе то и дело возникают слухи об их возможном воссоединении.