Тест на вашу эрудицию. Сможете ли вы узнать страну по описанию?

Источник материала: Tut.by

В Австралии живут кенгуру, в Дании обожают велосипеды, в Китае больше всего людей, а флаг США — сине-бело-красный в полосочку и с 50 звездами по количеству штатов. Но что вы знаете о других странах, кроме их флагов и совсем уж стереотипных фактов? Проверяем в тесте 42.TUT.BY.