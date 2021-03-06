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Тест на вашу эрудицию. Сможете ли вы узнать страну по описанию?
Источник материала: Tut.by
В Австралии живут кенгуру, в Дании обожают велосипеды, в Китае больше всего людей, а флаг США — сине-бело-красный в полосочку и с 50 звездами по количеству штатов. Но что вы знаете о других странах, кроме их флагов и совсем уж стереотипных фактов? Проверяем в тесте 42.TUT.BY.
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Что вы знаете о странах Европы и мира? Проверьте себя в нашем тесте - думаем, многие факты покажутся удивительными.
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