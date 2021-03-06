Эти ситуации точно случались с вами и вашими родителями (или бабушками). Семь смешных моментов

Источник материала: Tut.by

Член любой семьи, конечно, в первую очередь самостоятельная и уникальная личность. Но почему-то в роли родителей (а бабушек-дедушек тем более) люди становятся безумно похожими друг на друга. LADY нашла семь забавных картинок, которые описывают милые ситуации — вы точно были хотя бы в одной из них. Кстати, не забудьте позвонить своим родителям, если они еще живы, после этой публикации.

Вы совершенно точно замечали, когда были ребенком, что для наших мам часы работают как-то по-другому. Это сейчас мы знаем, что они просто понимали: через секунду после попытки пробуждения мы с кровати не встанем. Но все равно смешная ситуация — особенно если вы помните, с каким настроением и под какую музыку Шрек открывал дверь с картинки ниже.





Родители обожают высказывать мнение, что нам стоит делать в нашем возрасте. Причем такие комментарии, бывает, мы получаем даже после того, как начинаем жить отдельно. Ирония ситуации в том, что сами родители чаще всего вели себя как-то совсем иначе — это можно легко отследить по семейным фотоальбомам. Они хотят нас от чего-то предостеречь?





Классическая ситуация в гостях у бабушки: не успеваешь сказать, какие красивые у нее тарелки или бокалы, как она уже упаковала их в газетки для любимой внучки (или внука). «Помирать скоро» — железный аргумент, после которого у вас просто нет права не забрать все бабушкино богатство. Ваши уверения насчет «во-первых, нескоро», а «во-вторых, что ты такое говоришь» не сработают. Проверено годами.





Тоже типичное поведение бабушки: готова прощать любое ваше баловство и проказы, пока вы в детском возрасте. И совсем не готова прощать родителей, которые слишком строги с вами. А вы-то думали, почему у нас к бабушкам такие нежные чувства? Знали, над чем поработать.





В какой-то момент мы начинаем задумываться, что наши проблемы заставляют родителей грустить: они-то хотят, чтобы мы были здоровыми и счастливыми. Поэтому, когда к 25 годам уже начинают барахлить отдельные органы, мы делаем вид, что держимся огурцом. Хотя еще лет десять назад очень убедительно могли уверять маму, что температура перед контрольной по математике «честно, 39».





Черная одежда практична и легко сочетается — как между собой, так и с другими цветами. Но подростки еще обожают ее из-за мрачности: все-таки в юности не всегда комфортно чувствуешь себя в своем теле и хочется «спрятаться». Впрочем, у бабушки другое объяснение, почему вы так любите темную одежду.





Хотя стоит признать: часто так считает не только бабушка, но и мама — наш личный домашний «Модный приговор».

Наконец, история, которая с вами, скорее всего, тоже случалась: когда родители под видом подбадривания в итоге делают еще хуже своими шутками. Обычно главный мастер этого трюка — папа, но поверим, если ваша мама тоже практикует. Надеемся, вы уже поняли, что они обычно не имеют в виду ничего плохого?





А если у вас есть своя смешная или милая история, связанная с родителями, делитесь ей в комментариях.