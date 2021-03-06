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Как в криминальном фильме: мужчина обокрал спящую кассиршу – видео
06.03.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Полиция Кирова задержала мужчину 1989 года рождения, который вытащил около 12 тысяч российских рублей (примерно 160 долларов - Sputnik) из кассы круглосуточного магазина, в то время как продавщица спала на рабочем месте.
Преступление, напоминающее криминальный фильм, попало в объектив камер наблюдения. В четыре часа утра 31-летний кировчанин, повинуясь внезапному импульсу, решил зайти в ночной магазин. Мужчина обнаружил, что продавщица сладко спит, и решил воспользоваться ситуацией. Не тревожа усталую работницу, он завладел ключами от замка, отпер дверь в служебное помещение и быстро обчистил кассу. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.
По данным МВД, кировчанин, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей, после задержания по подозрению в совершении кражи сознался в содеянном. Кроме того, в ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ о краже с незаконным проникновением в помещение.
Если суд вынесет обвинительный приговор, подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.
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Житель города Кирова зашел в ночной магазин и заметил, что продавщица сладко спит. Мужчина решил воспользоваться ситуацией и обчистил кассу. Преступление попало в...
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