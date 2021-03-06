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Почобут о матушке Гаврииле: «Есть люди, которым долго удается маскировать свою ненависть, но потом прорывает»
06.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналист удивился новым заявлениям игуменьи.
— Есть люди, которым долго удается маскировать свою ненависть, но раньше или позже их все равно прорывает, —
Дай таким волю, они, конечно бы, и ЭТИ КОСТЕЛЫ тоже прибрали бы.
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Почобут о матушке Гаврииле: «Есть люди, которым долго удается маскировать свою ненависть, но потом прорывает»
Журналист удивился новым заявлениям игуменьи.
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