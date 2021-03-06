Почобут о матушке Гаврииле: «Есть люди, которым долго удается маскировать свою ненависть, но потом прорывает»

Источник материала: Салiдарнасць

Журналист удивился новым заявлениям игуменьи.

— Есть люди, которым долго удается маскировать свою ненависть, но раньше или позже их все равно прорывает, — отмечает Анджей Почобут. — Матушка Гавриила на СТВ о Гродно: «Я когда приехала сюда на эти несколько часов после Иерусалима, после Москвы, там эти золоченые купола, а здесь это март, грязь, обшарпанные стены, где-то дома какие-то, грязь на улицах, эти костелы. Много было неухоженного, неубранного».

Дай таким волю, они, конечно бы, и ЭТИ КОСТЕЛЫ тоже прибрали бы.