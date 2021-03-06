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Реплика: «Касты можно зафиксировать, чтобы кровь людей государевых, не дай бог, не смешалась с пролетарием»
06.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Про семейные подряды велосипедостроителей, о которых на мотовелозаводе обмолвился Лукашенко.
Напомним, глава Беларуси выступил с инициативой, чтобы дети работников завода возвращались после вуза работать на производство.
— Про семейные подряды велосипедостроителей – эпично, — пишет Телеграм-канал
Ну и вообще концепция – огонь. Ребенок генерала будет генералом. Ребенок чиновника – чиновником. Ребенок президента – президентом. Ну а ребенок заводчанина - пролетарием. Да, и касты эти можно зафиксировать, чтобы кровь людей государевых не дай бог не смешалась с пролетарием.
Вот бы один колхозник остался колхозником. Желательно со всей своей, как говорят в народе, хеўрай.
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Реплика: «Касты можно зафиксировать, чтобы кровь людей государевых, не дай бог, не смешалась с пролетарием»
Про семейные подряды велосипедостроителей, о которых на мотовелозаводе обмолвился Лукашенко.
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