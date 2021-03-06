Реплика: «Касты можно зафиксировать, чтобы кровь людей государевых, не дай бог, не смешалась с пролетарием»

Источник материала: Салiдарнасць

Про семейные подряды велосипедостроителей, о которых на мотовелозаводе обмолвился Лукашенко.

Напомним, глава Беларуси выступил с инициативой, чтобы дети работников завода возвращались после вуза работать на производство.

— Про семейные подряды велосипедостроителей – эпично, — пишет Телеграм-канал Ник и Майк . — Кто-то хочет стать космонавтом, кто-то врачом, а кто-то – с отверткой собирать велосипеды на «Мотовело». Все 120 человек! Заживем!

Ну и вообще концепция – огонь. Ребенок генерала будет генералом. Ребенок чиновника – чиновником. Ребенок президента – президентом. Ну а ребенок заводчанина - пролетарием. Да, и касты эти можно зафиксировать, чтобы кровь людей государевых не дай бог не смешалась с пролетарием.

Вот бы один колхозник остался колхозником. Желательно со всей своей, как говорят в народе, хеўрай.

Что сказал Лукашенко о своем дворце: «По-моему, 7х8 домик, где я вырос с матерью»