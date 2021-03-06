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Огромные очереди сохраняются на границе
Источник материала: Навiны
Огромные очереди автомобилей сохраняются на белорусском участке белорусской границы со странами Европейского союза.
По данным Госпогранкомитета на 08:00, около 1400 большегрузов ожидают оченрель на выезд из Беларуси.
На литовском направлении — более тысячи:
В Латвию пытается выехать более 220 фур:
На этом фоне польское направление выглядит практически пыстым:
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Огромные очереди автомобилей сохраняются на белорусском участке белорусской границы со странами Европейского союза.
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