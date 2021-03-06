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Огромные очереди сохраняются на границе

06.03.2021 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Огромные очереди автомобилей сохраняются на белорусском участке белорусской границы со странами Европейского союза.

Огромные очереди сохраняются на границе

По данным Госпогранкомитета на 08:00, около 1400 большегрузов ожидают оченрель на выезд из Беларуси.

На литовском направлении — более тысячи:

  • «Каменный Лог» — более 400;             
  • «Котловка» — более 280;
  • «Бенякони» — более 200;        
  • «Привалка» — более 120.

В Латвию пытается выехать более 220 фур:

  • «Григоровщина» — более 110;
  • «Урбаны» — более 110.

На этом фоне польское направление выглядит практически пыстым:

  • «Козловичи» — более 20.
 
 
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Огромные очереди автомобилей сохраняются на белорусском участке белорусской границы со странами Европейского союза.
 
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