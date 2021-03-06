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Рано утром в Минске такси влетело в рейсовый автобус

06.03.2021 09:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие с участием такси случилось сегодня рано утром на юго-западе столицы.

Рано утром в Минске такси влетело в рейсовый автобус

По информации Госавтоинспекции, примерно в шесть часов 22-летний водитель на «Ладе» на улице Лобанка протаранил рейсовый автобус, который «остановился на запрещающий сигнал светофора».

Кроме водителя легковушки (он находится в больнице) никто не пострадал.

 
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Дорожно-транспортное происшествие с участием такси случилось сегодня рано утром на юго-западе столицы.
 
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