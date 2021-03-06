Рано утром в Минске такси влетело в рейсовый автобус

Дорожно-транспортное происшествие с участием такси случилось сегодня рано утром на юго-западе столицы.





По информации Госавтоинспекции, примерно в шесть часов 22-летний водитель на «Ладе» на улице Лобанка протаранил рейсовый автобус, который «остановился на запрещающий сигнал светофора».

Кроме водителя легковушки (он находится в больнице) никто не пострадал.