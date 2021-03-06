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ЕС и США на четыре месяца приостановили действие взаимных пошлин

06.03.2021 10:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Евросоюз и США договорились на четыре месяца приостановить действие всех таможенных пошлин, связанных с многолетним конфликтом вокруг субсидий авиастроительным компаниям Boeing и Airbus.

Этот шаг знаменует перезапуск трансатлантических отношений, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по окончании телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в пятницу, 5 марта. Обе стороны выразили приверженность урегулированию торгового спора.

Спор о госпомощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту Airbus длится более 16 лет. Всемирная торговая организация (ВТО) признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей, передает DW.

Европейские штрафные пошлины на ряд товаров из США, введенные в 2018 году, коснулись американских продовольственных товаров, а также джинсов и мотоциклов Harley-Davidson. В 2019 году ВТО позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро. Пострадали самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло.

В октябре 2020-го ВТО разрешила ЕС облагать штрафными пошлинами импортируемые из США товары на сумму почти 3,4 млрд евро в год. Новые штрафные меры Евросоюза вступили в силу в ноябре, затронув сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Вашингтон же позднее расширил пошлины на компоненты для самолетов из Германии и Франции, определенных сортов французских и немецких вин и бренди.

 
 
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Евросоюз и США договорились на четыре месяца приостановить действие всех таможенных пошлин, связанных с многолетним конфликтом вокруг субсидий авиастроительным...
 
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