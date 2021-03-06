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Назначен новый председатель правления Банка развития
Источник материала: Партизан
Назначен новый председатель правления Банка развития. Это Александр Егоров, работавший заместителем председателя правления Беларусбанка.
Как
Александр Егоров начнет выполнять свои обязанности с 9 марта.
Напомним, Банк развития возглавлял Андрей Жишкевич. В 2018-м он сменил ставшего премьером Сергея Румаса.
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Назначен новый председатель правления Банка развития. Это Александр Егоров, работавший заместителем председателя правления Беларусбанка.
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