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В резиденции Лукашенко продается 3-комнатная квартира. В панельке

06.03.2021 10:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В резиденции Лукшенко «Дрозды» в Минске за 103 тысячи долларов продается 3-комнатная квартира, сообщает TUT.BY.



Квартира площадью 67,3 метра находится на третьем этаже панельной трехэтажки 1976 года. В Едином госрегистре недвижимого имущества этот дом записан под таким адресом: «Минск, Официальная резиденция Президента Республики Беларусь „Дрозды“, д. 4». Но при этом он находится не за шлагбаумом, а в ста метрах от него. То есть въезд сюда — открытый.

Изначально эта панелька предназначалась для жилья обслуживающего персонала резиденции «Дрозды». Но сейчас купить жилье здесь может любой желающий.

Кстати, в «Дроздах» Александр Лукашенко уже не живет.
 
Теги: Минск
 
 
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В резиденции Лукшенко «Дрозды» в Минске за 103 тысячи долларов продается 3-комнатная квартира, сообщает TUT.BY.
 
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