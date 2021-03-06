«Хлеба купить не могу». Работники колхоза говорят, что они еще не получили зарплату за декабрь

Источник материала: Tut.by

«С декабря прошлого года нам не платят зарплату. Кредит уже просрочен. У меня идет задолженность по газу. Грозились отрезать свет, пришлось одолжать деньги, чтобы заплатить. Телевидение заблокировано. Даже таблетки не могу купить», рассказывает ночной сторож сельскохозяйственного предприятия «Литусово» в Сенненском районе Владислава Ревяко. По словам работников, часть денег им перевели в магазин на продукты, в счет зарплаты давали колбасу, а в остальном уже третий месяц кормят обещаниями.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Владислава рассказывает, что многие работники ОАО «Литусово» в Сенненском районе Витебской области еще не получили полностью зарплату за декабрь прошлого года, не говоря уже о заработке за январь и февраль этого.

— Я работаю ночным сторожем. Работаю без выходных, без праздничных, с 8 вечера до 6 утра, то есть по 10 часов, — говорит Владислава. — Работаю с напарницей. Мы следим за 12 объектами. Там 1060 голов скота. Мне еще нужно обслужить 224 коровы — дать корм, подшевелить, навоз счистить. По ночам еще сама принимаю отел. И при этом я получаю минимальную зарплату — 400 рублей. Это грязными. Раньше я была дояркой, но мне сделали операцию и теперь я могу заниматься только легким трудом. Мне уже 45-й год, в крепкие хозяйства особо не хотят брать. Там нужны только доярки, а я доить не могу.

Жизнь, по словам собеседницы, у нее сейчас «невыносимая». «Мы не живем, мы выживаем», говорит она.

— Нам с декабря 2020 года не платят зарплату. Руководство говорит, что предприятие не платежеспособно. Директор наш не виноват, конечно, не он деньгами распоряжается. Он, кстати, уже у нас седьмой, — продолжает Владислава. — Доярок наших как- то рассчитали, в субботу прошлую им дали что-то за декабрь. Они совсем мало получают. В моем хлеву одна только зарабатывает 500 рублей. Другие по 240 — это подчеркну грязными, то есть вычитают налог и в пенсионный.

Владислава работает в «Летусово» уже 27 лет. Говорит, что перебои с зарплатой бывали и раньше.

— Мне за декабрь осталось получить 220 рублей. Нам в счет зарплаты дали колбасу и 30% перевели на магазин. А магазин у нас тоже дорогой. Булка хлеба черного стоит 1,7 рубля. Да и что те 80 рублей? Сколько на них продуктов возьмешь? Сейчас я даже хлеба купить не могу, дети покупают. А как вылезти из долгов, я вообще не представляю. А они все нарастают. Кредит уже просрочен. У меня идет задолженность по газу. Мне грозились отрезать свет, пришлось одолжать деньги, чтобы заплатить. Незначительная сумма задолженности была — 22 рубля, но все-таки. Телевидение у меня заблокировано. Я даже не в состоянии себе купить таблетки. У меня 1 октября был инфаркт. Теперь дети покупают мне лекарства. Ребенок боится оставлять меня без связи, кладет деньги на мобильный.

Слова Владиславы подтвердила еще одна работница ОАО «Летусово» Светлана. Она утверждает, что за декабрь им до сих пор перевели около 12% зарплаты.

— Выплатили их в прошлую субботу. Денег за январь и февраль мы еще не видели. На этой неделе обещали-обещали что дадут какие-то проценты, но так и не дали, — рассказывает Светлана. — Зарплаты у нас маленькие. У некоторых по 70−80 рублей — это в животноводстве. 100−120 рублей, у доярок 200−250. Минималка редко у кого. Я получаю даже чуть больше минималки. Часть заплаты в начале месяца переводят в магазин на продукты. Это 20−30%, когда как. За январь уже на продукты сумму перевели. А комунналку чем платить? Туда продукты не понесешь же.

По словам Светланы, ей сейчас тоже помогают дети. Потому что больше денег взять вообще неоткуда.

— Не мы детям помогаем, а они нам. Переводят мне какую-то сумму на карточку, я за что-то плачу. Некоторые вообще еще не по каким счетам не платили, письма стопками лежат о том, что если не заплатят до определенного числа, им отключат свет, — рассказывает Светлана. -В прошлые годы бывали задержки. Но летом зарплаты платили вовремя, осенью тоже не было таких задержек. У колхоза нет денег. Нас хотят присоединить к ОАО «Студенка». Несколько дней назад наш директор ушел, теперь будет кто-то управляющий. Вообще у нас за последний год сменилось с пол десятка директоров.

На сайте kartoteka.by, на котором собрана информация о различных предприятиях и организациях, написано, что ОАО «Литусово» — является неплатежеспособным сельскохозяйственным предприятием, подлежащим финансовому оздоровлению в период с 2019—2027 годов по решению от 5 апреля 2019 года № 176.

На сайте Витебского облисполкома также размещался в 2019 году список неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций Витебской области, подлежащих финансовому оздоровлению. В нем было 75 организаций, в том числе ОАО «Литусово». Более актуальную информацию по ОАО «Литусово». Для этой организации разработали бизнес-план по финансовому оздоровлению на 2019−2027 годы. При этом 7 организаций тогда решили не включать в этот перечень и рекомендовали им обратиться в суд с заявлением о своей экономической несостоятельности.

В списке должников по взносам в ФСЗН на начало этого года ОАО «Литусово» не значилось. Однако не исключено, что это связано с указом № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области», по которому предоставляется рассрочка погашения задолженности по платежам в бюджет фонда. Именно сельхозпредприятия Витебской области были на начало прошлого года в лидерах по сумме задолженности взносов в ФСЗН. Напомним, работники организаций, у которых есть задолженность по взносам в ФСЗН, могут потерять часть трудового стажа и пенсии.

Мы попытались связаться с руководством хозяйства «Литусово». Номера телефонов, которые указаны на сайте Сенненского райисполкома в качестве контактов ОАО «Литусово», несколько дней постоянно заняты. В приемной райисполкома нас перенаправили в управление по сельскому хозяйству и продовольствию, однако там тоже никто не снял трубку.

Если вы столкнулись в задержкой или невыплатой зарплаты, с неполной занятостью, отпусками за свой счет по инициативе нанимателя, то напишите нам в телеграм @bobkov_tut или e-mail bobkov@tutby.com Буде признательны, если напишут также те, кто зарплату больше 1000 рублей и готов рассказать про свои траты, планирование семейного бюджета.