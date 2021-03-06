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Ученые выяснили, кто будет населять Землю в будущем
Источник материала: Хартия'97
Ученые выяснили, кто будет населять Землю в будущем
Доминировать будет не человек, а совсем другие формы жизни.
Японские и американские исследователи назвали организмы, которые способны через один миллиард лет выжить на Земле. Об этом сообщил технологический блог
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) попросило специалистов смоделировать климат Земли через миллиард лет. Данные эксперимента показали, что к тому времени количество кислорода в атмосфере уменьшится почти в 100 раз из-за нагревания Солнца на фоне его старения.
К тому времени оно разогреется до такой температуры, что начнет расщеплять углекислый газ. В результате запустится процесс декарбонизации, остановится фотосинтез. В итоге оказалось, что смогут выжить только примитивные бактерии, поскольку для существования им не нужен кислород.
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Доминировать будет не человек, а совсем другие формы жизни.
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