Источник материала: Хартия'97

«Нам нужна демократия»: как молодежь Мьянмы сражается с хунтой за свободу 6.03.2021, 10:08

Фото: Reuters

В крупных городах страны воздвигаются баррикады.

Не менее 54 человек погибли в Мьянме от рук силовиков после начала протестов, из них 38 человек — в среду, 3 марта. Против демонстрантов задействована армия, используется боевое оружие. Как минимум половина погибших — люди моложе 25 лет.

Девятнадцатилетняя Ма Кьял Син, танцовщица и чемпионка по тхэквондо по прозвищу «Ангел», перед выходом из дома опубликовала в соцсетях информацию о своей группе крови, контактный номер и просьбу в случае смерти пожертвовать ее органы нуждающимся. Она тоже погибла. О борьбе молодежи с военной хунтой в Мьянме пишет издание «МБХ медиа» .

В Мьянме нарастает гражданское сопротивление военному перевороту, произошедшему 1 февраля. Протестами охвачены все крупные города страны. В первые недели противостояния силовики вели себя пассивно, затем начали применять против демонстрантов нелетальные спецсредства – дубинки и водометы. Но, столкнувшись с неповиновением граждан, армия и полиция решили задействовать и резиновые пули (которыми легко можно убить на обычных для городского боя дистанциях) и стрельбу боевыми патронами на поражение. Счет погибших идет уже на десятки.

Внешне демонстранты Мьянмы все больше напоминают гонконгских протестующих образца 2019 года или участников самообороны украинского Майдана 2014 года. Они используют палки, пластмассовые строительные каски, самодельные щиты из дерева, пластика и тонких металлических листов. Такие средства обороны могут пригодиться, если полиция применяет дубинки и светошумовые гранаты, но невозможно защититься при помощи дерева и пластика от свинцовых пуль. Затруднить силовикам стрельбу на поражение демонстранты пытаются с помощью дымовых шашек и огнетушителей. Жертвами силовиков стали не менее 54 человек. По данным ООН 38 человек из них погибли в среду 3 марта – пока это самый кровавый день столкновений.



Фото: AP

Военные и полиция используют против демонстрантов не только обычные для ситуации уличного противостояния помповые ружья, но и более серьезное оружие: на одной из видеозаписей видно, как силовик вставляет магазин в пистолет-пулемет «Узи» и стреляет. По словам представителей Amnesty International, «ужасающие сцены сейчас разворачиваются по всей Мьянме», «мы наблюдаем рост незаконных убийств, включая очевидные внесудебные казни, нет явных попыток обуздать применение смертоносной силы».

СNN называет имена нескольких жертв военной хунты. 22-летний Зин Ко Ко Зав убит пулей в голову. Девятнадцатилетняя Ма Кьял Син также была смертельно ранена выстрелом в голову. 16-летний Най Мио Аунг убит пулей, пробившей легкое.

Най Мио Аунг – один из самых молодых погибших. Он участвовал в акциях протеста со своим двоюродным братом в городе Мандалай в ту самую кровавую среду, 3 марта. Полиция и военные попытались разгонять толпу, применяя слезоточивый газ. Демонстранты начали строить баррикады – и силовики открыли огонь. «Меня подстрелили двумя резиновыми пулями, и я упал, а затем мой двоюродный брат попытался поднять меня, и именно тогда он был ранен настоящей пулей», – приводит СNN рассказ семнадцатилетнего Хайн Хтет Аунга. Шестнадцатилетний Най Мио Аунг умер в больнице.

Другой жертвой кровопролития в среду стала девятнадцатилетняя Ма Кьял Син, танцовщица и чемпионка по тхэквондо, известная под прозвищем «Ангел». «Ангел» регулярно участвовала в протестах. В кровавую среду она вышла на акцию в футболке с надписью «Все будет хорошо». Перед выходом из дома девушка опубликовала в социальных сетях информацию о своей группе крови, контактный номер и просьбу в случае смерти пожертвовать ее органы нуждающимся.

По словам очевидцев, во время столкновений с силовиками «Ангел» пинком ноги сломала водопроводную трубу, чтобы помочь протестующим смыть слезоточивый газ с лиц. Девушку сразил выстрел из боевого оружия.

Именно молодежь, выросшая за несколько лет гражданского демократического правления, успевшая оценить преимущества демократии и открытого общества, стала главной силой протеста против военной хунты.



Фото: OneNews

Группа активистов «Ассоциация помощи политическим заключенным» установила личности 48 человек, погибших от рук силовиков. Из них половина моложе 25 лет, а 17 человек – моложе 20 лет. В четверг Детский фонд ООН ЮНИСЕФ сообщил, что по меньшей мере пять детей в возрасте от 14 до 17 лет были убиты и по меньшей мере четверо детей серьезно ранены. Группа осудила «самым решительным образом применение силы против детей, включая использование боевых патронов, а также произвольное задержание детей».

Западные страны пытаются оказать давление на военные власти Мьянмы: США уже ввели санкции в отношении Министерства обороны и Министерства внутренних дел Мьянмы. Также под санкции попали две коммерческие организации — Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited, которые контролирует Минобороны страны. Но хунта продолжает пытаться подавить протесты силой.

Появляются сообщения о том, что в восставшие города переброшены элитные части вооруженных сил. Так, в крупнейшем городе страны Янгоне развернута 77-я пехотная дивизия – именно она «отличилась» во время подавления протестов в 2007 году, стреляя по протестующим и тараня их грузовиками. Привлечена к разгону демонстрантов и 99-я пехотная дивизия, печально известная участием в борьбе с этническими меньшинствами по всей стране.

Несмотря на развязанный уличный террор, жители Мьянмы продолжают сопротивляться. «Мы продолжим борьбу во имя тех, кто погиб. Мы победим», – сказал в интервью Рейтер один из протестующих. На дорогах возникают гигантские надписи, которые видны спутникам из космоса: «Нам нужна демократия», «Спасите Мьянму» и другие лозунги. В пятницу люди вновь вышли на улицы. Полиция опять открыла огонь по протестующим в Мандалае, убив одного человека. В Янгоне воздвигаются баррикады.

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