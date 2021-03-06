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Жители Романовской Слободы с самого утра вышли на акцию в центре Минска

06.03.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Романовской Слободы с самого утра вышли на акцию в центре Минска

  • 6.03.2021, 9:57
Жители Романовской Слободы с самого утра вышли на акцию в центре МинскаМинска" src="https://www.21.by/pub/news/2021/03/1615015143479083.jpg">

Люди встали в цепь солидарности, развернув национальные флаги.

Утро жителей Романовской Слободы начинается не с кофе.

Минчане встали в цепь солидарности в самом центре столицы, развернув национальные флаги.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%».

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Теги: Минск
 
 
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Люди встали в цепь солидарности, развернув национальные флаги.
 
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