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Жители Романовской Слободы с самого утра вышли на акцию в центре Минска
Источник материала: Хартия'97
Жители Романовской Слободы с самого утра вышли на акцию в центре Минска
Люди встали в цепь солидарности, развернув национальные флаги.
Утро жителей Романовской Слободы начинается не с кофе.
Минчане встали в цепь солидарности в самом центре столицы, развернув национальные флаги.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Люди встали в цепь солидарности, развернув национальные флаги.
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