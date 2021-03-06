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США перебрасывают на Аляску дополнительные силы для сдерживания России
Источник материала: Хартия'97
США перебрасывают на Аляску дополнительные силы для сдерживания России
Задействованы истребители новейшего поколения.
США наращивает силы для сдерживания России на Аляске. На авиабазу Эйлсон переброшены еще три новейших многоцелевых истребителя пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщает пресс-служба военно-воздушных сил Штатов (перевод —
Как отметили в оборонном ведомстве США, общие число истребителей F-35A Lightning II на базе составило 23 единицы. По словам представителей ВВС Соединенных Штатов, в задачи многоцелевых F-35A входит подавление систем ПВО противника и проведение наступательных операций.
Добавим, что авиабаза Эйлсон в Аляске находится примерно в тысяче километров от границы России на Дальнем Востоке. ВВС США регулярно перехватывают российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и дальние противолодочные самолеты Ту-142, которые осуществляют полеты вблизи американских границ.
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Задействованы истребители новейшего поколения.
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