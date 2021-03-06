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США перебрасывают на Аляску дополнительные силы для сдерживания России

06.03.2021 10:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

США перебрасывают на Аляску дополнительные силы для сдерживания России

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  • 6.03.2021, 9:53
США перебрасывают на Аляску дополнительные силы для сдерживания России
Иллюстрационное фото: ЕРА

Задействованы истребители новейшего поколения.

США наращивает силы для сдерживания России на Аляске. На авиабазу Эйлсон переброшены еще три новейших многоцелевых истребителя пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщает пресс-служба военно-воздушных сил Штатов (перевод — ghall.com.ua).

Как отметили в оборонном ведомстве США, общие число истребителей F-35A Lightning II на базе составило 23 единицы. По словам представителей ВВС Соединенных Штатов, в задачи многоцелевых F-35A входит подавление систем ПВО противника и проведение наступательных операций.

Добавим, что авиабаза Эйлсон в Аляске находится примерно в тысяче километров от границы России на Дальнем Востоке. ВВС США регулярно перехватывают российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и дальние противолодочные самолеты Ту-142, которые осуществляют полеты вблизи американских границ.

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Задействованы истребители новейшего поколения.
 
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