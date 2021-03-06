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Евгения Пастернак: Скажем «Мы победили!» и пойдем обниматься на улицы
Источник материала: Хартия'97
Евгения Пастернак: Скажем «Мы победили!» и пойдем обниматься на улицы
Власти трясутся перед второй волной протестов.
О ситуации в Беларуси накануне Дня Воли рассказала в
— Итак. Сухая статистика Нацбанка: в феврале золотовалютные резервы страны сократились на 88,9 миллиона долларов и составили 7,1 миллиарда в эквиваленте.
Критическая отметка — шесть миллиардов долларов, до нее чуть больше миллиарда.
Интересно, что с кем не поговоришь, все уверены, что никакого золотовалютного резерва давно уже нет.
Министерство экономики, правда, нас утешает. Говорит, что уже в этом году в Беларуси заработают механизмы, которые улучшат инвестклимат в стране, и он станет не хуже, чем у соседей.
Власти, бедные, трясутся перед второй волной протестов. Их можно понять, им отступать некуда совсем.
После объединения студентов объединились стачкомы. «Гродно Азота», «Нафтана» и БМЗ.
Продолжается активное бурление вокруг Солигорска. Тихановская разговаривала с гендиректором Yara International и призвала к давлению на «Беларуськалий».
К НАУ присоединился бывший сотрудник администрации Лукашенко Артем Проскалович. Он будет курировать вопросы конституционного строительства и правоохранительной деятельности, которыми занимался последние 11 лет.
Кажется, что медленно перетекают кадры. Но, главное, что процесс не останавливается.
Госдеп США присудил Марии Колесниковой Международную женскую премию за отвагу.
А на Берлинале, состоялась мировая премьера документального фильма «Смелость» («Кураж») о жизни трех актеров во время августовских протестов в Беларуси.
Режиссер фильма Алексей Полуян, родом из Беларуси, но живет и работает в Германии.
А сколько еще снимут и напишут про наш август!
А мы не приемлем полумеры и закончим писать эти хроники только когда победим.
Мы напишем: «Мы победили!» и пойдем обниматься с вами на улицы.
Жыве Беларусь!
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Власти трясутся перед второй волной протестов.
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