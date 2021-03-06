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На «Гродно-Азот» внепланово остановлены два цеха
Источник материала: БДГ
Внеплановая остановка двух цехов произошла 5 марта около 20:20 на «Гродно-Азот».
Об этом
Технический персонал завода принимает все необходимые усилия для оперативного пуска цехов.
Сообщается также, что угроз городу, его жителям и экологии в результате инцидента в настоящее время нет.
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Внеплановая остановка двух цехов произошла 5 марта около 20:20 на «Гродно-Азот».
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