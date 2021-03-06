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На «Гродно-Азот» внепланово остановлены два цеха

06.03.2021 10:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Внеплановая остановка двух цехов произошла 5 марта около 20:20 на «Гродно-Азот».

Об этом сообщает «Гродненский химик». Отмечается, что цех аммиак-4 и связанный с ним цех карбамид-4 были остановлены из-за некорректной работы компрессора технического воздуха позиции 402.

Технический персонал завода принимает все необходимые усилия для оперативного пуска цехов.

Сообщается также, что угроз городу, его жителям и экологии в результате инцидента в настоящее время нет.

 
Теги: Гродно
 
 
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Внеплановая остановка двух цехов произошла 5 марта около 20:20 на «Гродно-Азот».
 
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