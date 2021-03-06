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В США нашли неопубликованное стихотворение Набокова

06.03.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В британском издании The Times Literary Supplement (TLS) 5 марта было представлено ранее неопубликованное стихотворение Владимира Набокова, известного своими романами "Лолита" и "Защита Лужина", пишут "Известия".

Произведение под названием The Man of Tomorrow’s Lament ("Плач человека завтрашнего дня") написано от лица Супермена, который страдает из-за невозможности иметь детей от своей возлюбленной Лоис Лейн. Герой комиксов боится, что попытка завести ребенка может стоить его любимой жизни.

Отмечается, что Набоков показал этот текст литературному редактору газеты The New Yorker Чарльзу Пирсу в июне 1942 года, спустя всего два года после своей миграции в США. Сотрудник издания отказался публиковать стихотворение, сославшись на то, что читатели его не поймут.

Через много лет произведение нашел литератор Андрей Бабиков в одной из папок в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке при Йельском университете.

"Неопубликованное стихотворение Набокова пролежало в этой папке почти 80 лет, наконец вырвавшись, как и сам Супермен, чтобы увидеть свет", - пояснил эксперт в колонке TLS.
 
 
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В британском издании The Times Literary Supplement (TLS) 5 марта было представлено ранее неопубликованное стихотворение Владимира Набокова, известного своими романами "Лолита" и...
 
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