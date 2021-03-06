Россия и Франция тайно выслали дипломатов

По данным надежных источников, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже застали в момент совершения акта шпиона, после чего Франция выслала его. Россия пошла на симметричный шаг, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве. При этом процесс проходил в условиях строжайшей секретности, и публично об обмене высланными дипломатами не сообщалось,Лента.ру.