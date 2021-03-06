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Смертельная авария: шесть украинцев погибли в ДТП в Польше
Источник материала: Партизан
Автобус с украинскими номерами опрокинулся в ров. В результате по меньшей мере шесть украинцев погибли, еще 15 - были госпитализированы.
В Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в аварию. В результате шесть граждан Украины погибли, еще 15 - были госпитализированы. Об этом утром в субботу, 6 марта, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.
По его словам, авария произошла вблизи города Кашицу,
"6 граждан Украины погибли, 15 госпитализированы. Консулы выехали на место происшествия, взаимодействуют с местными властями и больницами для оказания консульской помощи украинцам и выяснения всех обстоятельств аварии", - написал Николенко.
Польское издание RMF24 сообщает, что автобус с украинскими номерами перевернулся в ров. Всего в автобусе находилось 57 человек. По данным СМИ, пострадали 34 человека. Для эвакуации пострадавших на место ДТП отправили два вертолета.
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Автобус с украинскими номерами опрокинулся в ров. В результате по меньшей мере шесть украинцев погибли, еще 15 - были госпитализированы.
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