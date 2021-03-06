ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Куда ездили минчане на отдых в 2020 году?

06.03.2021 10:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

По итогам 2020 года услугами столичных туристических организаций воспользовались 186,5 тыс. человек



Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении Минска.

Так, 6,9 % от общего числа белорусов, воспользовавшихся услугами минских туристических компаний, направились в страны СНГ, 10,8 % — в страны Евросоюза, а 82,3 % — в другие государства мира.

Наиболее популярными у минчан по итогам 2020 года стали Египет, Турция, Украина, Черногория, Польша, Албания, Россия, Литва, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты. На долю этих государств пришлось 90,1 % от общего числа организованных туристов и экскурсантов, выехавших за рубеж.

В 2020 году 67,5 тыс. белорусов были отправлены столичными туристическими организациями в туры в пределах страны, при этом однодневными туристическими поездками (экскурсиями) воспользовались 37,2 тыс. человек, что составило более 55 % от общего числа обслуженных внутри страны туристов и экскурсантов — граждан Республики Беларусь.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам 2020 года услугами столичных туристических организаций воспользовались 186,5 тыс. человек
 
Новости дня
Новости разные
 
В Мьянме - очередная волна протестов, силовики снова стреляли в протестующих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by