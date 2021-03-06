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Проблема с компрессором: на "Гродно Азоте" остановили цех

06.03.2021 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Технический персонал завода работает над устранением неполадки, чтобы оперативно запустить работу цехов.

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"Внеплановая остановка цеха аммиак-4 произошла 5 марта из-за блокировки некорректной работы компрессора технического воздуха позиции 402", - говорится на сайте предприятия.

Как уточняется в сообщении, из-за остановки цеха аммиак-4 также временно не работает и цех карбамид-4.

"Гродно Азот" останавливал на ремонт несколько цехов еще осенью. Плановые ремонтные работы продлились в общей сложности почти месяц. В режим ремонта тогда перевели цех карбамид-3 и цех аммиак-4 (как раз на нем и зафиксировали неполадки 5 марта - Прим.). А в начале января была временно приостановлена работа цеха Карбамид-3, который вынужденно простаивал практически весь день 12 января. Причиной было короткое замыкание кабеля на одной из подстанций. 

Напомним, гродненский завод вспоминал недавно Александр Лукашенко. На встрече с Владимиром Путиным в Сочи белорусский лидер заявил, что белорусская сторона предлагала "Газпрому" принять участие в модернизации "Гродно-Азота". Потому что сейчас есть спрос на азотные удобрения, а для их производства нужен природный газ.

А в конце февраля стало известно о старте общественных обсуждений по поводу строительства новой дымовой трубы для одного из химических цехов ОАО "Гродно Азот". Если проект пройдет согласование, строительство новой трубы начнется в июне нынешнего года и завершится в декабре 2022-го.

Любой желающий может ознакомиться с отчетом об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства объекта на сайтах горисполкома и "Гродно Азот" в разделах "Общественные обсуждения". Замечания, вопросы и предложения по отчетам ОВОС можно направлять до 22 марта года на адрес комитета и предприятия.
 
Теги: Гродно
 
 
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Технический персонал завода работает над устранением неполадки, чтобы оперативно запустить работу цехов.
 
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