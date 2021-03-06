57-летний Николас Кейдж женился в пятый раз

Источник материала: Tut.by

57-летний Николас Кейдж вновь связал себя узами брака. Известный голливудский актер женился на своей 26-летней возлюбленной Рико Шибате. Для него этот брак стал уже пятым. А Рико пошла под венец впервые, пишет spletnik.

Свадьба состоялась 16 февраля в дном из отелей Лас-Вегаса.

— Это правда, и мы очень счастливы, — подтвердил факт свадьбы Кейдж изданию People.





Эту даты пара выбрала не случайно. Как рассказал актер, это день рождения отца его возлюбленной, которого уже нет в живых.

Для свадебного торжества невеста выбрала японское свадебное кимоно ручной работы из города Киото. Молодожены обменялись традиционными клятвами по католическим и синтоистским обычаям. После свадьбы Рико взяла фамилию мужа.



Рико. Шибата. Фото: everipedia

После торжественной церемонии супруги отправились отмечать праздник в небольшой компании родных и друзей. В числе них была и бывшая супруга актера Элис Ким, с которой он остался в хороших отношениях, и их 15-летний сын Кал-Эл. У Кейджа также есть 30-летний сын Уэстон от актрисы Кристины Фалтон.

Николас Кейдж и Рико Шибата познакомились в Японии год назад.

Интересно, что прошлый брак Кейджа продлился всего четыре дня. Отношения с 23-летней Эрикой Койке он также зарегистрировал в Лас-Вегасе, но уже через четыре дня подал заявление на развод. Актер потом говорил, что в момент заключения брака был пьян и не отдавал себе отчет в своих поступках.