Известная белорусская легкоатлетка выставила на аукцион золотую медаль чемпионата Европы

Источник материала: Tut.by

Известная белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук выставила на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Европы 2005 года.



Reuters

«4 марта 2021 года стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике в залах. Радует, что большой спорт возвращается к жизни после затянувшегося „ковидного“ перерыва. Болельщики, любители спорта снова могут увидеть топ атлетов в действии и высокие результаты, а спортсмены почувствовать азарт соревнований и насладиться тем сладким чувством достижения своей цели в виде медали. 16 лет назад, 5 марта 2005 года на ЧЕ в Мадриде мне так же повезло испытать всю эту гамму эмоций, выиграв свою золотую медаль.

В 2020 году в Беларуси прошли президентские выборы, в результате которых в нашей стране тысячи белорусов столкнулись с репрессиями. За свою гражданскую позицию пострадали тысячи людей. Убийства, пытки и избиения стали нормой, а страна погрузилась в период беззакония и правового дефолта. Людей увольняют с работы, исключают из учебных заведений, сажают по выдуманным идиотским обвинениям за то, что те просто хотят прозрачных выборов, соблюдения законов и своих прав.

В числе пострадавших оказались и наши спортсмены. За то, что ребята не смогли остаться в стороне, репрессивная машина, в виде различных ведомств, шантажировала лишением зарплат и стипендий, угрожала им потерей работы. Наших самых смелых и сильных духом атлетов, которых не смогли запугать, начали „выдавливать“ из спорта путем различных запретов и исключений из команд, лишив их средств к существованию и полноценной подготовки к соревнованиям.

5 марта, в день завоевания золотой медали ЧЕ 2005 года, я выставляю ее на аукцион. Я хочу поддержать наших Свободных Спортсменов, внести мой маленький вклад в достижение их целей, помочь завоевать им свои награды. Все вырученные средства от аукциона пойдут в Белорусский фонд спортивной солидарности для ребят, которые не испугались угроз, не остались в стороне в тяжелое время и не прикрывались различными оправданиями типа „ну вы же все понимаете“. От всего сердца, желаю им всем успеха и исполнения их спортивной мечты!





Любите спорт, живите спортом, достигайте своих целей!

А хочу закончить свой пост замечательной фразой и мои девизом по жизни:

— Спортсменом можешь ты не быть, но Человеком быть обязан!» — написала Остапчук на своей странице в Facebook.

Начальная стоимость лота — 1 000 долларов .