Доступен каждому: психологи назвали универсальный подарок на 8 Марта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Ощущение счастья для девушки или женщины стоит создавать постоянно, а не только в Международный женский день, и у каждого мужчины есть для этого идеальный способ, считают психологи.

Специалисты, опрошенные РИА Новости в канун 8 Марта, выбрали универсальный подарок, который понравится всем женщинам.

"Нужно делать женщину счастливой всегда, а не один день в году. И одного, даже самого замечательного, действия недостаточно. Если мужчина невнимателен к своей женщине в течение всего года, вряд ли он за один праздничный день это чудесным образом компенсирует", – считает психолог Анна Подольская.

Подольская работает заведующей патопсихологической лаборатории психиатрической клинической больницы №1 имени Н. А. Алексеева. Она отмечает, что с 8 Марта мужчины поздравляют не только жен и девушек, но и матерей, сестер, дочерей, коллег…

"Как им всем может нравиться что-то одно? Нужно быть внимательным, общаться с человеком. Смотреть на реакцию на различные действия и так далее... Наверное, за предыдущие годы мужчины уже могли понять, что нравится или не нравится их женщинам", - говорит она.

Не превращайте праздник в формальность

Разделяет это мнение и клинический психолог ПКБ №1 имени Н. А. Алексеева Галина Леонтьева. Она называет одним из главных мотивов в отношениях внимание, теплоту и учет взаимных интересов.

"Любая женщина легко почувствует, поздравляете ли вы ее формально, потому что вроде так принято, или делаете это с душой, потому что хочется порадовать дорогого человека", – добавила Леонтьева.

По ее словам, есть разные способы понять, нравятся ли женщинам конкретные поступки и подарки. Тем более, многие представительницы прекрасного пола часто сами охотно говорят, что им нравится. Достаточно просто слушать.

"Многие женщины заранее намекают, а иногда и открыто говорят, что хотели бы получить в подарок. Особо продвинутые мужчины могут понаблюдать за невербальными проявлениями радости или недовольства", – советует психолог.

Читайте также:

Что подарить на 8 марта? Нескучные идеи подарков

подарков 8 марта близко-близко: сколько стоят цветы пред женским днем – видео