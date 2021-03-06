ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Доступен каждому: психологи назвали универсальный подарок на 8 Марта

06.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 мар – Sputnik. Ощущение счастья для девушки или женщины стоит создавать постоянно, а не только в Международный женский день, и у каждого мужчины есть для этого идеальный способ, считают психологи.

Специалисты, опрошенные РИА Новости в канун 8 Марта, выбрали универсальный подарок, который понравится всем женщинам.

"Нужно делать женщину счастливой всегда, а не один день в году. И одного, даже самого замечательного, действия недостаточно. Если мужчина невнимателен к своей женщине в течение всего года, вряд ли он за один праздничный день это чудесным образом компенсирует", – считает психолог Анна Подольская.

Подольская работает заведующей патопсихологической лаборатории психиатрической клинической больницы №1 имени Н. А. Алексеева. Она отмечает, что с 8 Марта мужчины поздравляют не только жен и девушек, но и матерей, сестер, дочерей, коллег…

"Как им всем может нравиться что-то одно? Нужно быть внимательным, общаться с человеком. Смотреть на реакцию на различные действия и так далее... Наверное, за предыдущие годы мужчины уже могли понять, что нравится или не нравится их женщинам", - говорит она.

Не превращайте праздник в формальность

Разделяет это мнение и клинический психолог ПКБ №1 имени Н. А. Алексеева Галина Леонтьева. Она называет одним из главных мотивов в отношениях внимание, теплоту и учет взаимных интересов.

"Любая женщина легко почувствует, поздравляете ли вы ее формально, потому что вроде так принято, или делаете это с душой, потому что хочется порадовать дорогого человека", – добавила Леонтьева. 

© Sputnik Денис Кошелев
Тюльпаны и солнце: продавцы и покупатели о цветах к 8 Марта

По ее словам, есть разные способы понять, нравятся ли женщинам конкретные поступки и подарки. Тем более, многие представительницы прекрасного пола часто сами охотно говорят, что им нравится. Достаточно просто слушать.

"Многие женщины заранее намекают, а иногда и открыто говорят, что хотели бы получить в подарок. Особо продвинутые мужчины могут понаблюдать за невербальными проявлениями радости или недовольства", – советует психолог.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спойлер: это не цветы, не парфюм, не шоколад, не гаджеты, не белье и даже не подарочные сертификаты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Швейцарский эксперт: Несколько факторов делают уход Лукашенко неизбежным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by