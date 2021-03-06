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Праздник 6 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины

06.03.2021 11:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 6 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
6 марта 2019 года чествуют преподобного Тимофея, пустынника в Символех. Еще в юности он поставил себе за правило никогда не смотреть на женское лицо, и всю жизнь был верен обещанию.

Тимофей обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов.

С юных лет Тимофей посвятил себя иноческим подвигам, подвизался в посте, воздержании, и посвящал целые ночи молитве. Окончательно умертвив в себе плоть, он был чужд страстям и отличался душевным совершенством и до самой кончины своей соблюдал девство душевное и телесное, ибо положил завет с самого раннего возраста никогда не взирать на женское лицо. Поэтому он и сподобился быть храмом Духа Святого и восприял дар исцеления и силу против бесов.

По его молитвам происходило много чудес: святой исцелял всякие недуги и изгонял из людей нечистых духов. Много лет он скитался по горам и пустыням, жил один в Господе и в непрестанной молитве проливал обильные слезы, орошая ими свою душу как росой. В такой жизни он достиг глубокой старости и отошел к Господу.

Народные приметы на 6 марта


Если в этот день тепло, значит, и все три месяца будут теплыми.

Дует восточный ветер – скоро наступит весна. Южный ветер предвещает теплую погоду с дождями, а северный – холодную.

Весна быстро пришла – ждите раннюю осень.

Ласточки прилетели – к потеплению.

В ночь на 6 марта снятся только вещие сны, на которые стоит обратить особое внимание. Если во сне обрезаете себе волосы – к бедности, заплетаете косы – будут ложные слухи. Если снится, что вы ловите преступника – ваша вторая половинка вам изменяет. Заболеть во сне – здоровье крепким будет.

Что нельзя делать 6 марта


1. Нельзя в этот день оставлять дела незавершенными.

2. Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.

3. Не желательно в этот день сажать растения, ведь они не приживутся и завянут.

4. В этот день нельзя есть пищу животного происхождения, так как этот день выпадает на первую пятницу Великого поста 2020.

При этом 6 марта можно купить себе новую обувь. Если совершить покупку в этот день, то она долго прослужит.

Именины празднуют Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Евстафий, Захарий, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.
 
 
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