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Партизаны Хатежино призвали к национальной забастовке

06.03.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Партизаны Хатежино призвали к национальной забастовке

  • 6.03.2021, 11:19
Партизаны Хатежино призвали к национальной забастовке

Пора применить тактику, которая в свое время привела к победе демократии в Польше и Чехословакии.

Партизаны Хатежино (Минский район) призвали к забастовке с 25 марта а Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Напомним, польское движение «Солидарность» начиналось со Всеобщей забастовки. Чехословацкая Бархатная революция победила в результате Национальной забастовки.

И наша победа станет возможна благодаря тому, что миллионы белорусов откажутся быть рабами режима и содержать лукашенковскую банду», — заявили участники акции под Минском.


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Пора применить тактику, которая в свое время привела к победе демократии в Польше и Чехословакии.
 
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