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Партизаны Хатежино призвали к национальной забастовке
Источник материала: Хартия'97
Партизаны Хатежино призвали к национальной забастовке
Пора применить тактику, которая в свое время привела к победе демократии в Польше и Чехословакии.
Партизаны Хатежино (Минский район) призвали к забастовке с 25 марта а Беларуси, сообщает телеграм-канал
«Напомним, польское движение «Солидарность» начиналось со Всеобщей забастовки. Чехословацкая Бархатная революция победила в результате Национальной забастовки.
И наша победа станет возможна благодаря тому, что миллионы белорусов откажутся быть рабами режима и содержать лукашенковскую банду», — заявили участники акции под Минском.
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Пора применить тактику, которая в свое время привела к победе демократии в Польше и Чехословакии.
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