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В Венесуэле вводят в обращение новые банкноты номиналом 1 миллион боливаров
Источник материала: Хартия'97
В Венесуэле вводят в обращение новые банкноты номиналом 1 миллион боливаров
Инфляция в стране составила более 9 585%.
С 8 марта в Венесуэлы входят в обращение новые банкноты номиналом 200 000, 500 000. и 1 млн боливаров, сообщили на
«Новые банкноты номиналом 200 000, 500 000 и 1 млн суверенных боливаров начнут вводить пошагово в обращение с 8 марта 2021 года», — сообщили в ведомстве.
Как рассказали чиновники, новые купюры должны удовлетворить потребности национальной экономики.
Венесуэла уже почти три года находится в тяжелом социально-экономическом кризисе. По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1 700 000%. В 2019 году инфляция в Венесуэле составила более 9585%.
В качестве одной из мер усиления экономики власти страны ввели новую валюту — суверенный боливар. Однако и его курс сильно упал: сейчас 1 доллар США равен более 1,8 млн боливаров.
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Инфляция в стране составила более 9 585%.
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