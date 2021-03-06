Источник материала: Хартия'97

В Венесуэле вводят в обращение новые банкноты номиналом 1 миллион боливаров 1 6.03.2021, 11:09

Инфляция в стране составила более 9 585%.

С 8 марта в Венесуэлы входят в обращение новые банкноты номиналом 200 000, 500 000. и 1 млн боливаров, сообщили на сайте Центробанка страны.

«Новые банкноты номиналом 200 000, 500 000 и 1 млн суверенных боливаров начнут вводить пошагово в обращение с 8 марта 2021 года», — сообщили в ведомстве.

Как рассказали чиновники, новые купюры должны удовлетворить потребности национальной экономики.

Венесуэла уже почти три года находится в тяжелом социально-экономическом кризисе. По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1 700 000%. В 2019 году инфляция в Венесуэле составила более 9585%.

В качестве одной из мер усиления экономики власти страны ввели новую валюту — суверенный боливар. Однако и его курс сильно упал: сейчас 1 доллар США равен более 1,8 млн боливаров.

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