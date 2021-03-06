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Лукашисты совершили налет на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений

06.03.2021 11:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Лукашисты совершили налет на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений

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  • 6.03.2021, 10:56
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Лукашисты совершили налет на учредительную конференцию Лиги студенческих объединений

Задержаны десятки человек.

Учредительная конференция Лиги студенческих объединений проходила в минском бизнес-клубе «Имагуру». Вчера там должны были выбирать председателя студенческого профсоюза, сообщает «Радыё Свабода».

Однако на мероприятии появились силовики в масках, были задержаны десятки студенческих активистов.

Задержали также журналиста Артема Ляву, который готовил материал с мероприятия. Его вместе с техникой доставили в РУВД, но позже выпустили, сообщает БАЖ.

Волонтеры @spiski_okrestina и телеграмм-канал «Студэнцкая думка» опубликовали списки задержанных.

Как рассказала в «Фейсбуке» основатель Бизнес-клуба «Имагуру» Татьяна Маринич, после вторжения силовиков сотрудники и коворкеры не имели возможности покинуть помещение или войти в здание. Участников конференции вывели из здания, посадили в автозаки и повезли. Среди задержанных есть сотрудник «Имагуру».

«Мы не понимаем, когда и как это закончится. Мы расцениваем случившееся как силовой захват, не имеющий под собой никакой правовой основы. Это новая волна репрессий, маски-шоу в офисах, которая ставит целью под собой устрашение и ликвидацию всех активных и свободомыслящих людей», — написала Татьяна Маринич.

В независимый профсоюз Лиги студенческих объединений вошли представители инициатив студентов семи вузов: Белгосуниверситета (БГУ), Белорусского национального технического университета (БНТУ), Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (БГПУ), Белорусского государственного медуниверситета (БГМУ), Белорусской государственной академии искусств (БГАИ), Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ) и Белорусской государственной академии музыки (БГАМ).

На учредительной конференции планировалась провести выборы руководства, принять программы действий, обсудить планы работы организации, послушать лидеров местных студенческих организаций.

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