Источник материала: Хартия'97

Швейцарский эксперт: Несколько факторов делают уход Лукашенко неизбежным 2 6.03.2021, 10:26

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Фото: ТАСС

Белорусская революция не оставила ему шансов.

Несмотря на массовые протесты, Лукашенко продолжает цепляться «синими пальцами» за власть. Бенно Цогг (Benno Zogg), старший научный сотрудник «Центра исследований проблем безопасности» (Center for Security Studies) при Высшей технической школе Цюриха (ETH), в интервью изданию swissinfo.ch заявил, что политические перемены в Беларуси неизбежны , и назвал несколько факторов, которые ведут к устранению Лукашенко из системы власти в стране.

Главным фактором швейцарский эксперт называет революцию, которую уже более 200 дней безостановочно проводит белорусский народ.

«В случае «контролируемой революции» протестующие смогут добиться главной цели, то есть смещения Лукашенко. При этом у такой революции тоже есть два возможных формата реализации: либо движущей силой перемен станут силы безопасности, либо — и мы в Швейцарии надеемся, что верх возьмет второй формат — протестующие войдут в состав коалиционного правительства», — отмечает Бенно Цогг.

Еще одним важным фактором эксперт считает скорую потерю Лукашенко своего главного союзника — Кремля.

С российской точки зрения, тот правовой беспредел, который творит Лукашенко — «это тоже отнюдь не идеально».

Постепенно Москва будет отходить от поддержки преступного режима, давая сигналы различным группам внутри белорусской власти.

«Внутри белорусской элиты могут начаться консультации по вопросу о новом политическом порядке… Кремль уже сейчас понимает, насколько непопулярен Лукашенко и не испытывает к нему особых симпатий. В долгосрочной перспективе Россия не хочет полагаться только на него, в идеале ей хотелось бы иметь палитру разных политических сил», — отмечает эксперт.

Еще одним важным фактором, определяющим политическое фиаско и уход Лукашенко, является невиданных масштабов кризис в белорусской экономике.

«С экономической точки зрения ситуация в Беларуси выглядит не очень-то радужно. Это очень важный момент. В последние годы белорусская экономика уже переживала стагнацию. Потом наступила пандемия. А сейчас, в условиях политического кризиса, стране еще сложнее стало привлекать внешние инвестиции. Кроме того, образованные кадры, особенно из IT-сектора, предпочитают уезжать из страны», — констатирует эксперт.

Так что в ближайшее время Беларусь, скорее всего, столкнется с экономическими трудностями, увеличится объем госдолга, инфляция может возрасти, и от всего этого пострадает население. Реальные доходы людей ощутимо падают уже сейчас. Таким образом, к политическому кризису добавится еще и экономический кризис.

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