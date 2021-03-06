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«Лукашенко ожидал большего»: советник Тихановской о встрече президента Беларуси с Путиным и весенней волне протестов

06.03.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Франак Вячорка в интервью телеканалу "Дождь" прокомментировал планы на весну и встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.


    
Вячорка рассказал, ближайшая акция, которая назначена активистами Беларуси, состоится 25 марта — в день годовщины провозглашения белорусской независимости. «Я думаю, что с этой даты начнется весенняя волна протестов и мы видим, что к этой волне готовится и Лукашенко. Мы видим беспрецедентные зачистки, мы видим уголовные дела против журналистов, активистов, массовые задержания. Сегодня задержали представителей студенческих сообществ, в том числе представителей Координационного совета. Вот эта волна репрессий связана с тем, что власти бояться весенней волны уличных акций», — сообщил советник Светланы Тихановской. 

Вячорка также прокомментировал встречу Путина и Лукашенко в Сочи 22 февраля. По его словам, Лукашенко ожидал от этой встречи большего. «Это видно и по его высказываниям, и по его комментариям в государственных СМИ Беларуси. Он ожидал, как минимум, три с половиной миллиарда, а также больше, чем символическую, поддержу со стороны Путина, но мы видим, что никаких конкретных договоренностей опубликовано не было. Некоторые аналитики говорят, что разговор тоже шел о военных объектах и размещении военных самолетов России на территории Беларуси. Сегодня появилась информация о том, что Беларусь и Россия договорились о создании трех военных и учебных центров, в том числе на территории Беларуси. Для Лукашенко эта встреча была важна, чтобы продемонстрировать своим элитам, силовикам и армии, что Путин его поддерживает, потому что именно это сдерживает многих людей, остающихся в режиме от того, чтобы занять сторону протестующих и поддержать народ», — сообщил собеседник Дождя. 
 
 
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Франак Вячорка в интервью телеканалу "Дождь" прокомментировал планы на весну и встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.
 
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