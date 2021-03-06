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"Ну вот, поели, теперь можно и поспать" В 2020 году почти 40% расходов белорусской семьи приходилось на еду

06.03.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В 2020 году 39,1% потребительских расходов среднестатистического белорусского хозяйства приходилось на покупку еды, что является одним из худших показателей в Европе.

Такие данные приводит Белстат на основании выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

Так, в минувшем году располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1459,8 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа – 1555,3 рубля в месяц, в сельских населенных пунктах – 1207,7 рубля в месяц.

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1391,2 рубля в месяц, из которых 1028 рублей (73,9%) приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,1%, на покупку непродовольственных товаров – 33,9%, на оплату услуг – 24,3%.


фото: ТАСС

Располагаемые ресурсы – денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат, пишет afn.by

Потребительские расходы – расходы домашних хозяйств на питание (включая общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав потребительских расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В 2020 году 39,1% потребительских расходов среднестатистического белорусского хозяйства приходилось на покупку еды, что является одним из худших показателей в...
 
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