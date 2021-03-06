Источник материала: Sputnik Беларусь

Елисей Мартишко, Аким Шелетун, Павел Винарский – "бойцы-альтернативщики". Они исповедуют разные религии, но по своим убеждениям не могут брать в руки оружие. Поэтому парни и проходят "службу" в Республиканском интернате ветеранов войны и труда.

За плечами у них уже 14 месяцев службы, из них 8 – на карантине, когда днем в жару приходилось проводить по 10 часов в противочумных комбинезонах. Покидать территорию социального объекта было запрещено, так как существовал риск заразить пожилых постояльцев.

"Некоторые старики здесь уже не могут самостоятельно передвигаться, – говорит Елисей Мартишко. – Меня хотели отправить служить в армию пограничником. Пришлось настоять, потому что брать в руки оружие мне не позволяет вера. Я сам из семьи баптистов".

22-летний Аким Шелетун рассказал, что сами медсестры как-то пытались нас огородить от некоторых обязанностей и говорили, что это не мужская работа: мыть, чистить, убирать. Ежедневно они следят за чистотой в палатах, кормят и выводят на прогулку стариков. Из 101 проживающего в интернате, 60 не могут ходить.

На плечах ребят – уход за ветеранами, средний возраст которых 90 лет. Парни трудятся по шесть дней в неделю с 8 до 18 часов.

Кроме обязанностей санитаров, выполняют и рутинные дела: стирают, убирают, разносят еду. Такая "служба" у них продлится три года, а не полтора, как было бы на "срочке" в армии. Также "бойцы" занимаются сезонной уборкой территории интерната (уборка снега зимой, летом – покос газонов, осенью – уборка листьев), а это 7 гектаров.

Парни уверены: служба здесь физически и эмоционально труднее, чем в армии. Если у солдат есть казарма и столовая, "альтернативщики" заботятся о своем быте сами. Преодолевать трудности и лишения помогают молитва, музыка и дружеская поддержка.

"Здесь нет казармы и столовой. Уют в комнате общежития наводим сами. В нашем распоряжении есть плита и духовой шкаф. Так что варим борщи, запекаем мясо. Кулинарить умеем. Бывает в рационе и фаст-фуд", – говорит Павел Винарский.

Закон "Об альтернативной службе" действует в Беларуси уже 5 лет. "Бойцы на гражданке" служат на объектах социальной сферы, системы здравоохранения и ЖКХ. В 2021 году в рядах "альтернативщиков" всего 69 парней. Для сравнения, только в осенний призыв на срочную службу в белорусскую армию отправились около 10 тысяч человек.

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