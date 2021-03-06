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Саакашвили принес крысу на эфир и рассказал о коррупции: грызун заснул

06.03.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Саакашвили принес крысу на эфир и рассказал о коррупции: грызун заснул
Фото: скриншот
Глава исполнительного комитета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принес на передачу «Свобода слова Савика Шустера» клетку с крысой, и объяснил, что она символизирует проблему коррупции.

Видео такого перформанса опубликовано на YouTube-канале Shuster online.

Михаил Саакашвили представил своего «питомца» гостям и аудитории в студии и рассказал, что крысу зовут Элита Коррупция.

Также бывший глава Одессой облгосадминистрации посетовал, что коррупционеры в Украине не несут наказания.

«Познакомьтесь, это крыса. Ее фамилия Коррупция. Зовут Элита, Эличка. Она здесь в клетке, в принципе. К сожалению, очень много бюджетных крыс, которые крысят бюджет и вообще экономику Украины. Их очень часто можно увидеть в парламенте, в правительстве Украины, разных созывов. В этой студии часто можно увидеть... Поэтому я жду не дождусь того момента, когда их можно будет тоже посадить в клетку, и освободить украинскую экономику», - заявил Саакашвили.


Саакашвили принес крысу на эфир и рассказал о коррупции: грызун заснул

Саакашвили принес крысу в клетке на эфир. Фото: скриншот

Клетку с крысой политик поставил на пол возле себя, но попросил, по возможности, для нее трибуну. Впрочем, грызуну такие условия в студии не предоставили.

Крыса вела себя спокойно во время выступления Саакашвили, и через несколько минут, судя по кадрам, даже заснула.

Чуть позже политик написал в своем Twitter, что на передаче обсуждали, как в Украине из бюджета ежегодно воруют 37 миллиардов гривен.

«В прямом эфире говорим о конкретных схемах, на которых ежегодно у государства (и из нашего с вами кармана) крысят больше 37 миллиардов гривен!» - прокомментировал Саакашвили свое появление на ток-шоу с крысой.


 
 
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Видео такого перформанса опубликовано на YouTube-канале Shuster online.
 
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