Источник материала: UDF



Фото: скриншот

«Познакомьтесь, это крыса. Ее фамилия Коррупция. Зовут Элита, Эличка. Она здесь в клетке, в принципе. К сожалению, очень много бюджетных крыс, которые крысят бюджет и вообще экономику Украины. Их очень часто можно увидеть в парламенте, в правительстве Украины, разных созывов. В этой студии часто можно увидеть... Поэтому я жду не дождусь того момента, когда их можно будет тоже посадить в клетку, и освободить украинскую экономику», - заявил Саакашвили.

Саакашвили принес крысу в клетке на эфир. Фото: скриншот

«В прямом эфире говорим о конкретных схемах, на которых ежегодно у государства (и из нашего с вами кармана) крысят больше 37 миллиардов гривен!» - прокомментировал Саакашвили свое появление на ток-шоу с крысой.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Саакашвили принес крысу на эфир и рассказал о коррупции: грызун заснул Видео такого перформанса опубликовано на YouTube-канале Shuster online.

Видео такого перформанса опубликовано напредставил своего «питомца» гостям и аудитории в студии и рассказал, что крысу зовут Элита Коррупция.Также бывший глава Одессой облгосадминистрации посетовал, что коррупционеры в Украине не несут наказания.Клетку с крысой политик поставил на пол возле себя, но попросил, по возможности, для нее трибуну. Впрочем, грызуну такие условия в студии не предоставили.Крыса вела себя спокойно во время выступления Саакашвили, и через несколько минут, судя по кадрам, даже заснула.Чуть позже политик написал в своем Twitter, что на передаче обсуждали, как в Украине из бюджета ежегодно воруют 37 миллиардов гривен.