Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Новые банкноты номиналом 200 000, 500 000 и 1 млн суверенных боливаров начнут вводить пошагово в обращение с 8 марта 2021 года», — сообщили в ведомстве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Венесуэле вводят в обращение новые банкноты номиналом 1 миллион боливаров Новые купюры должны удовлетворить потребности национальной экономики.

С 8 марта в Венесуэлы входят в обращение новые банкноты номиналом 200 000, 500 000. и 1 млн боливаров, сообщили наЦентробанка страны.Как рассказали чиновники, новые купюры должны удовлетворить потребности национальной экономики.Венесуэла уже почти три года находится в тяжелом социально-экономическом кризисе. По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1 700 000%. В 2019 году инфляция в Венесуэле составила более 9585%.В качестве одной из мер усиления экономики власти страны ввели новую валюту — суверенный боливар. Однако и его курс сильно упал: сейчас 1 доллар США равен более 1,8 млн боливаров.