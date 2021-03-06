ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Венесуэле вводят в обращение новые банкноты номиналом 1 миллион боливаров

06.03.2021 11:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

В Венесуэле вводят в обращение новые банкноты номиналом 1 миллион боливаров
Иллюстративное фото
Инфляция в стране составила более 9 585%.

С 8 марта в Венесуэлы входят в обращение новые банкноты номиналом 200 000, 500 000. и 1 млн боливаров, сообщили на сайте Центробанка страны.

«Новые банкноты номиналом 200 000, 500 000 и 1 млн суверенных боливаров начнут вводить пошагово в обращение с 8 марта 2021 года», — сообщили в ведомстве.


Как рассказали чиновники, новые купюры должны удовлетворить потребности национальной экономики.

Венесуэла уже почти три года находится в тяжелом социально-экономическом кризисе. По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1 700 000%. В 2019 году инфляция в Венесуэле составила более 9585%.

В качестве одной из мер усиления экономики власти страны ввели новую валюту — суверенный боливар. Однако и его курс сильно упал: сейчас 1 доллар США равен более 1,8 млн боливаров.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые купюры должны удовлетворить потребности национальной экономики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Партизаны Хатежино призвали к национальной забастовке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by