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Латушко: С Путило и его командой все в порядке

06.03.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Латушко: С Путило и его командой все в порядке
Иллюстративное фото
Руководитель оппозиционного Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко сегодня заявил, что нет повода беспокоиться за команду телеграм-каналов Степана Путило, которые объявлены в Беларуси экстремистскими, поскольку с этими блогерами все в порядке.

По словам Павла Латушко, как только пошли разговоры о том, что с ними что-то случилось, он написал СМС Степану Путило и Яну Руднику (второму редактору).

Они ответили: „Не волнуйтесь, Пал Палыч, у нас все хорошо. Теперь жду, с чем они объявятся“, — сказал Латушко в эфире «Еврорадио».

Ранее сообщалось, что крупнейший телеграм-канал о Беларуси, признанный белорусскими властями экстремистским, уже несколько дней не публикует посты.

«Наша Ніва» опубликовала статью, где предполагается, что Степан Путило утратил контроль над телеграм-каналом.
 
 
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Ранее сообщалось, что крупнейший телеграм-канал о Беларуси уже несколько дней не публикует посты.
 
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