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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Латушко: С Путило и его командой все в порядке Ранее сообщалось, что крупнейший телеграм-канал о Беларуси уже несколько дней не публикует посты.

По словам, как только пошли разговоры о том, что с ними что-то случилось, он написал СМС(второму редактору).Они ответили: „Не волнуйтесь, Пал Палыч, у нас все хорошо. Теперь жду, с чем они объявятся“, — сказал Латушко в эфиреРанее сообщалось, что крупнейший телеграм-канал о Беларуси, признанный белорусскими властями экстремистским, уже несколько дней не публикует посты.«Наша Ніва» опубликовала статью, где предполагается, что Степан Путило утратил контроль над телеграм-каналом.