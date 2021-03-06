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Доллар будет дешеветь: прогноз курса рубля на неделю 9-12 марта
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
На прошедшей неделе прогнозируемое снижение курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже опять не произошло, и он снова вырос, хотя и всего на 0,2%, достигнув 5 марта 2,6105 рубля за доллар. Но причину отклонения от прогноза было сложно предвидеть – новый скачек ставок по казначейским обязательствам в США, что способствовало укреплению доллара по отношению почти ко всем мировым валютам.
Средневзвешенный курс евро на БВФБ за неделю упал на 1,5% – до 3,1197 рубля за евро.
Аналогичный курс российского рубля увеличился, как и курс доллара, на 0,2%, достигнув 3,5091 белорусского рубля за 100 российских.
При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля в начале недели увеличилась, но затем начала падать, и в целом за неделю уменьшилась на 0,2%. Объем валютных торгов на БВФБ за неделю увеличился до 591,1 млн. рублей с 543,9 млн. рублей за последнюю неделю февраля.
Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют
Таким образом, традиционное для начала каждого месяца снижение стоимости валютной корзины началось. Объемы биржевых торгов при этом растут, что указывает на увеличение как спроса, так и предложения валюты на бирже.
Это произошло уже в феврале. По данным Национального банка РБ, население и предприятия в прошлом месяце активно запасались валютой. Физические лица купили валюты на 47 млн. долларов больше, чем продали, а предприятия – резиденты РБ – на 176,1 млн. долларов больше. Чистыми покупателями оказались и банки с нефинансовыми организациями, которые приобрели валюты на 147,5 млн. долларов, что для них нетипично. Но субъекты хозяйствования – нерезиденты реализовали на внутреннем рынке РБ в чистом выражении 65 млн. долларов.
Активные закупки валюты субъектами валютного рынка делают понятным отсутствие значительного снижения курса доллара в середине февраля, и стабильность стоимости валютной корзины в течение нескольких дней. Во-первых, спрос на валюту препятствовал ослаблению доллара и корзины. Во-вторых, в Нацбанке, возможно, решили, что раз уж все покупают валюту, а он ее продает, так пусть приобретают ее подороже.
Как сообщили в Нацбанке, золотовалютные резервы РБ сократились в феврале на 88,9 млн. долларов, составив 1 марта 7,12 млрд. долларов.
Александр Лукашенко на прошедшей неделе сообщил, что Беларусь все же получит от России кредитных средств на 3-3,5 млрд. рублей, но не в виде несвязанного кредита, а на реализацию различных проектов. Он рассказал, что в ходе встречи президентов РБ и РФ в Сочи 22 февраля он попросил разрешения использовать остаток кредита, выделенного РФ на строительство БелАЭС, в том числе и на военные нужды. По словам белорусского президента, у российского президента эта просьба отторжения не вызвала. Александр Лукашенко не уточнил, что означает отсутствие отторжения, скорее всего, Владимир Путин просто промолчал.
Как бы то ни было, на конкретные проекты Россия, по-видимому, Беларуси средства предоставлять может. Каждый проект, естественно, будет обсуждаться отдельно. Остаток кредита довольно велик – около 3-3,5 млрд. долларов.
Это весьма актуально для Беларуси, которая явно испытывает трудности с внешними заимствованиями. Но нет худа без добра – зато внешний долг страны снижается. Так, в январе государственный внешний долг РБ сократился на 0,3 млрд. долларов и составил 18,3 млрд. долларов. Было привлечено Минфином 35,7 млн. долларов, а на погашение ушло 270,1 млн. долларов. При этом на внутреннем рынке Минфин разместил облигации на 625,9 млн. долларов.
Таким образом, с учетом обнадеживающего молчания Владимира Путина и явного желания руководителей РБ и РФ усилить взаимодействие в военной сфере, перспективы белорусских финансов выглядят благополучными. Что касается роста спроса на валюту на внутреннем рынке, то это, по-видимому, временное явление. К тому же, валюта предприятий и банков, вполне возможно, идет на приобретение государственных облигаций.
Тем не менее, Нацбанк, похоже, стремится снизить объемы продажи валюты и реализовать ее подороже. Это означает, что в марте традиционное снижение стоимости валютной корзины в середине месяца может оказаться, как и в феврале, небольшим. На текущей неделе оно может составить всего около 0,5%.
Прогноз курса евро против доллара на рынке форекс
Курс европейской валюты на прошедшей неделе оказался под усиленным давлением в связи с ростом ожиданий роста инфляции и подъемом доходности казначейских облигаций в США.
На рост инфляции в среднесрочной перспективе указывает увеличение индекса цен на услуги ISM в США за февраль. Подъему инфляции будет способствовать и программа поддержки экономики, которую проталкивает администрация Джо Байдена, в размере около 1,9 трлн. долларов. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что ФРС не собирается принимать меры по противодействию росту ставок по облигациям. Не обеспокоен он и инфляцией, так как считает, что ее рост будет носить краткосрочный характер.
Все это привело к падению курса евро на рынке форекс до уровня, немногим выше 1,19 долларов.
11 марта решение о своей денежной политике должен принимать Европейский Центробанк. Неожиданностей не ожидается. Он, скорее всего, займет позицию наблюдателя, не принимая никаких дополнительных мер. Ранее можно было ожидать каких-то словестных интервенций, направленных против укрепления евро, но после обвала его курса на прошедшей неделе это уже не актуально.
В то же время, снижение курса евро в начале марта выглядит несколько чрезмерным, поэтому в ближайшие дни можно ожидать его коррекцию примерно на 0,5%.
Прогноз курса доллара на Московской бирже
Российский рубль, в отличие от евро, сумел удержаться против доллара, чему способствовало решение ЕС и США о введении экономических санкций в отношении России, которые оказались неожиданно слабыми. А именно, США объявили о мерах только в отношении 7 российских чиновников и 14 исследовательских институтов. Это привело к резкому падению курса доллара на Московской бирже и скачку курса российского рубля на БВФБ 3 марта до 3,5453 белорусских рубля за 100 российских.
Однако затем рубль попал под общую раздачу после выступления Джерома Пауэлла. К тому же, США и Великобритания сообщили, что на этом санкции против России не прекратятся.
Кроме того, российский Минфин увеличил объем средств, выделяемых на покупку валюты с 5 марта по 6 апреля примерно в 3 раза по сравнению с февралем – до 148,1 млрд. рублей. Это будет оказывать постоянное давление на рубль, несмотря на растущие цены на нефть. Страны ОПЕК+ на прошедшей неделе приняли решение не повышать в апреле уровень добычи нефти, хотя и разрешили России поднять его в целях удовлетворения внутреннего спроса.
В результате курс доллара на Московской бирже 4-5 мая вновь превысил уровень 74 рубля. Но на текущей неделе он может вновь упасть ниже этого значения, как в связи с вероятной коррекций курса доллара на рынке форекс, так и вследствие снижения санкционного давления на РФ. Поэтому можно ожидать снижения курса доллара в Москве за неделю примерно на 0,5-1%.
Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю
В случае, если указанные прогнозы реализуются, курс доллара на БВФБ наконец-то снизится, примерно на 1%. Курс российского рубля при этом может немного подрасти. Весьма вероятны резкие колебания курсов валют.
Прогноз на вторник 9 марта
Во второй половине 5 марта курс доллара на Московской бирже снизился примерно на 0,6% – до 74,2025 рубля.
На рынке форекс курс евро за то же время уменьшился примерно на 0,1% – до 1,1917 доллара.
Если данные тенденции получат продолжение и 8 марта, когда в Беларуси выходной день, то 9 марта курс доллара на БВФБ может снизиться, причем весьма существенно, на величину около 0,5%.
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Перспективы белорусских финансов выглядят благополучными.
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